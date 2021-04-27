Материться, гадать и вязать: что ещё запрещено делать в Страстную среду
Рассказываем о приметах и запретах третьего дня последней недели перед Пасхой
Страстная, или Великая среда – третий день особой недели православного календаря. Это последняя неделя Великого поста, во время которой для верующих действует большое количество ограничений. Но главное, конечно, это не запрет на пищу, а духовное очищение. Рассказываем, в чём смысл этого дня.
В эту среду православные вспоминают два важных события, связанные с покаявшейся блудницей Марией Магдалиной и одного из 12 учеников Иисуса, предателем Иудой.
По преданию, Мария Магдалина пришла в этот день к Иисусу. Она покаялась ему в своих грехах, омыла его ноги своими слезами, а голову помазала маслом. И в этот же день Иуда Искариот решился предать своего учителя за 30 сребреников.
Часто говорят про этот день: Мария при грешной жизни выбрала раскаяние и попала в Царство Небесное, а Иуда с жизнью праведной выбрал духовную смерть.
"Иуда протянул руки к беззаконным; та искала оставления грехов, а этот взял сребреники. Грешница принесла миро для помазания Господа; ученик соглашался с беззаконными. Она радовалась, тратя миро многоценное; этот заботился продать Неоценимого. Она Владыку познавала, а этот от Владыки удалялся. Она освобождалась от греха, а этот делался пленником его", – писал святитель Иоанн Златоуст.
Православные на церковной службе в этот день прославляют грешницу, ведь Господь простил её грехи, и порицают сребролюбие и предательство Иуды.
В среду православные начинают активно готовиться в Пасхе. Уже можно печь куличи и красить яйца, а также украшать дом к большому празднику.
Есть примета, что в Страстную среду талый снег становится целебной водой. Наши предки собирали талую воду, солили ее прошлогодней четверговой солью и окропляли смесью скот, дабы защитить его от болезней. Да и сами обливались святой водой в качестве очищения души и тела. При этом тело после такого обливания не вытирали – оно должно было высохнуть само.
Именно в среду начинают уборку дома, продолжая её в Чистый четверг. Это делается для того, чтобы успеть завершить всю работу до пятницы, когда домашними делами заниматься нельзя.
В среду, как и в любой день этой недели, нужно готовиться к Пасхе и духовно: раскаяться в грехах, попросить прощения и отпустить обиды. В среду утром совершается последняя на этой неделе утренняя литургия. А на вечерней службе – таинство исповеди.
В этот день, как и во все остальные дни Страстной седмицы (недели), православные очень сдержанны в еде: употребляют только хлеб, овощи и фрукты.
Нельзя в этот день рубить дрова, шить, вышивать, вязать. И, конечно, нельзя устраивать увеселительные мероприятия. Не стоит ходить в кино, театр, смотреть телевизор. Пост – это не только ограничения в еде, но и духовные запреты.
Нельзя в этот день ругаться, кричать на кого-то, проявлять нетерпимость, сквернословить, осуждать.
Ни в коем случае не надо гадать на будущее. Гадания в православии не поддерживаются, а уж тем более перед большим и светлым праздником Пасхи.