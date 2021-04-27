Материться, гадать и вязать: что ещё запрещено делать в Страстную среду

В чём особенность Страстной среды?

В эту среду православные вспоминают два важных события, связанные с покаявшейся блудницей Марией Магдалиной и одного из 12 учеников Иисуса, предателем Иудой.

По преданию, Мария Магдалина пришла в этот день к Иисусу. Она покаялась ему в своих грехах, омыла его ноги своими слезами, а голову помазала маслом. И в этот же день Иуда Искариот решился предать своего учителя за 30 сребреников.

Часто говорят про этот день: Мария при грешной жизни выбрала раскаяние и попала в Царство Небесное, а Иуда с жизнью праведной выбрал духовную смерть.

"Иуда протянул руки к беззаконным; та искала оставления грехов, а этот взял сребреники. Грешница принесла миро для помазания Господа; ученик соглашался с беззаконными. Она радовалась, тратя миро многоценное; этот заботился продать Неоценимого. Она Владыку познавала, а этот от Владыки удалялся. Она освобождалась от греха, а этот делался пленником его", – писал святитель Иоанн Златоуст.

Православные на церковной службе в этот день прославляют грешницу, ведь Господь простил её грехи, и порицают сребролюбие и предательство Иуды.