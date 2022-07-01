Каковы последствия DDos-атак на официальный сайт барнаульской горэлектросети и что делать, если работа электросчётчика вызывает сомнения, а суммы в квитанциях за свет выросли в два раза? С такими вопросами обратились барнаульцы к специалистам БГЭС. Напомним, сбор вопросов организовал amic.ru и переадресовал их энергетикам. Наших читателей интересовало, какие условия горэлектросеть предоставляет своим сотрудникам при трудоустройстве и почему отключают электроэнергию за долг «всего лишь» в пять тысяч рублей. Публикуем ответы специалистов БГЭС на вопросы барнаульцев.

Павел Ж.: Написали, что сайт БГЭС «лёг» от атаки хакеров, что это значит?

Ответ БГЭС: Работа официального сайта БГЭС восстановлена, наши ИТ-специалисты предприняли для этого все необходимые меры. Также вам не стоит переживать и по поводу безопасности данных в Личном кабинете абонента. Они надёжно защищены. Подавляющее число кибератак, в том числе тех, которым подвергся наш информационный ресурс, это DDos-атаки. DDOS (Distributed Denial of Service) переводится как «распределительный отказ в обслуживании». Говоря обывательским языком, хакеры пытаются заблокировать работу ресурса, отправляя на него огромное число запросов, в сотни или тысячи раз превышающее их обычное количество. Система не успевает обработать запросы и сайт начинает «зависать». Часто DDos-атаками пользуются в качестве конкурентной борьбы, например, чтобы остановить продажи с той или иной интернет-платформы. К сожалению, наша компания не оказалась исключением. По сообщениям СМИ, кибератакам подверглись сайты учебных заведений, в их числе Алтайский медуниверситет, Аграрный университет и краевой Институт культуры. До этого от хакерского вмешательства пострадали сайты многих региональных информагентств. Работа всех ресурсов на сегодняшний день восстановлена.



Мы осознаём свою ответственность перед абонентами и просим отнестись к сложившейся ситуации с пониманием. В качестве компенсации за причинённые неудобства нашим клиентам мы продлеваем действие акции по подписке на электронные квитанции до 30 июля. У абонентов есть ещё один месяц, чтобы стать её участником и претендентом на получение бонуса в сумме 1000 рублей. Подписку можно оформить в Личном кабинете на сайте компании, а также в мобильной версии Личного кабинета. Квитанции будут приходить вам ежемесячно на указанную электронную почту.