Отключение света за долг в 5 тысяч рублей — закон или «злобство» энергетиков? Ответы БГЭС
Сбор вопросов от жителей Барнаула организовал amic.ru и переадресовал их энергетикам
Каковы последствия DDos-атак на официальный сайт барнаульской горэлектросети и что делать, если работа электросчётчика вызывает сомнения, а суммы в квитанциях за свет выросли в два раза? С такими вопросами обратились барнаульцы к специалистам БГЭС. Напомним, сбор вопросов организовал amic.ru и переадресовал их энергетикам. Наших читателей интересовало, какие условия горэлектросеть предоставляет своим сотрудникам при трудоустройстве и почему отключают электроэнергию за долг «всего лишь» в пять тысяч рублей. Публикуем ответы специалистов БГЭС на вопросы барнаульцев.
Павел Ж.: Написали, что сайт БГЭС «лёг» от атаки хакеров, что это значит?
Ответ БГЭС: Работа официального сайта БГЭС восстановлена, наши ИТ-специалисты предприняли для этого все необходимые меры. Также вам не стоит переживать и по поводу безопасности данных в Личном кабинете абонента. Они надёжно защищены. Подавляющее число кибератак, в том числе тех, которым подвергся наш информационный ресурс, это DDos-атаки. DDOS (Distributed Denial of Service) переводится как «распределительный отказ в обслуживании». Говоря обывательским языком, хакеры пытаются заблокировать работу ресурса, отправляя на него огромное число запросов, в сотни или тысячи раз превышающее их обычное количество. Система не успевает обработать запросы и сайт начинает «зависать». Часто DDos-атаками пользуются в качестве конкурентной борьбы, например, чтобы остановить продажи с той или иной интернет-платформы. К сожалению, наша компания не оказалась исключением. По сообщениям СМИ, кибератакам подверглись сайты учебных заведений, в их числе Алтайский медуниверситет, Аграрный университет и краевой Институт культуры. До этого от хакерского вмешательства пострадали сайты многих региональных информагентств. Работа всех ресурсов на сегодняшний день восстановлена.
Мы осознаём свою ответственность перед абонентами и просим отнестись к сложившейся ситуации с пониманием. В качестве компенсации за причинённые неудобства нашим клиентам мы продлеваем действие акции по подписке на электронные квитанции до 30 июля. У абонентов есть ещё один месяц, чтобы стать её участником и претендентом на получение бонуса в сумме 1000 рублей. Подписку можно оформить в Личном кабинете на сайте компании, а также в мобильной версии Личного кабинета. Квитанции будут приходить вам ежемесячно на указанную электронную почту.
Катерина: Мне кажется, мой счётчик крутит лишние киловатты, за месяц потребление выросло с 400 киловатт до 800? Как такое возможно? И если счётчик сломался, мне вернут деньги?
Ответ БГЭС: Самым разумным решением, чтобы убедиться в исправности прибора учёта, будет вызов сотрудника Барнаульской горэлектросети. Это можно сделать в Личном кабинете на сайте компании (www.bges.ru) или в мобильном приложении. В течение двух рабочих дней с вами свяжется специалист нашего сервисного центра и назначит дату осмотра.
Также вызвать электромонтёра БГЭС можно по телефонам: 50-60-01, 50-20-50. При визите наш специалист проверит исправность прибора учёта, если потребуется, проведёт его замену и пломбировку. Услуга для абонента бесплатная и при наличии технической возможности оказывается в один день.
Что касается перерасчёта, здесь закон обязывает энергетиков установить «дату наступления события», то есть дату, когда произошла поломка счётчика. Если анализ показывает, что сбой случился в том же месяце, когда абонент пригласил к себе сотрудника БГЭС, данный месяц вам посчитают по средним показаниям предыдущих периодов. Если анализ показаний покажет, что сбой был давно, то перерасчёт выполнят за весь период с «даты наступления события». Именно по этой причине важно следить за показаниями прибора учёта и ежемесячно передавать их в нашу компанию с 21 по 25 число. Если после перерасчёта у вас зафиксируют переплату, её автоматически зачтут в счёт будущих платежей.
Янина А.: Моей соседке отключили свет за долг 5 000 рублей. Вам не кажется, что такие действия очень жёсткие? Почему БГЭС так злобствует? Человек мог бы выплатить этот долг частями за пару месяцев.
Ответ БГЭС: Сумма долга — это важный, но отнюдь не решающий фактор при вводе режима ограничения. К сожалению, вы не сообщаете точных координат, и мы можем лишь догадываться о причинах применения к должнику столь крайних мер, как отключение электроэнергии. С должниками по ограничению режима потребления мы начинаем работать не менее чем через два месяца с начала формирования задолженности.
Что касается суммы, приведём пример. Норматив для однокомнатной квартиры без электроплиты и одним проживающим составляет за один месяц 176 киловатт-часов. Если в квартире не установлен счётчик, достаточно не платить за электроэнергию два месяца. Если счётчик есть — накопить долг в сумме двух нормативов. То есть для собственника однокомнатной квартиры, о которой мы говорим выше, критичным будет долг 353 киловатта, или 1589 рублей. По закону этой суммы будет достаточно, чтобы ввести должнику режим ограничения.
Безусловно, мы даём нашим абонентам больше времени, чтобы погасить образовавшуюся задолженность. Только от момента уведомления и до введения режима ограничения у абонента есть 30 дней на погашение долгов.
Все действия нашей компании строго регламентированы постановлением правительства № 354 (пункты 117, 118). Если срок в 30 дней упущен и абонент не погасил долг, мы отключаем электроэнергию.
Стоит отметить, что процедура отключения и подключения электроэнергии — вынужденная мера. Это значит, что в дальнейшем потребитель будет обязан возместить затраты энергосбытовой компании (БГЭС) за отключение, а затем за возобновление энергоснабжения в его доме. Сумма компенсации фиксированная и составляет 1100 рублей. Если абонент отключён, просто оплатить долги будет недостаточно, энергоснабжение восстановят только после оплаты суммы долга и компенсации.
Соискатель: Хочу к вам на работу. Какие условия предоставляет БГЭС?
Ответ БГЭС: Наша компания готова рассмотреть каждого кандидата на трудоустройство, в зависимости от его профессии, квалификации и открытых вакансий.
С вакансиями вы можете ознакомиться на официальном сайте Барнаульской горэлектросети — www.bges.ru или на таких рекрутинговых платформах, как hh.ru.
Если на текущий момент подходящей для вас вакансии нет, советуем оставить своё резюме. Мы сохраняем данные по каждому кандидату в нашей информационной базе. В дальнейшем при открытии новой вакансии, соответствующей вашему профессиональному опыту, мы сможем связаться с вами с предложением её рассмотреть.
Условия трудоустройства в Барнаульской горэлектросети соответствуют трудовому законодательству РФ, однако есть и дополнительные преимущества, которые отличают нас от других компаний.
Мы предлагаем только официальное трудоустройство и стандартный социальный пакет, в том числе оплату праздничных, сверхурочных, работы в ночное время. У нас нормированный рабочий день.
Доставка на работу и с работы осуществляется служебным транспортом. В зависимости от рода деятельности сотрудники обеспечиваются спецодеждой. Во всех наших офисах есть современные столовые, которые предлагают сотрудникам комплексные обеды по низкой стоимости.
В БГЭС активно работает профсоюзная организация, есть возможность заниматься спортом и физической культурой. Перспективным сотрудникам компания обеспечивает профессиональный и карьерный рост (за счёт формирования внутреннего кадрового резерва) и развивающих программ обучения за счёт предприятия. Мы предлагаем конкурентный достойный уровень заработной платы и годовое премирование.
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