За что хотели задержать Ксению Собчак и как она смогла уехать из России?

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак покинула Россию. Сначала об этом сообщил ТАСС, а затем Telegram-каналы опубликовали видео, как звезда пересекает границу. Накануне появились новости об уголовном деле, с которым связана Собчак. Чуть позднее стало известно, что телеведущая проходит подозреваемой, а прямо перед отъездом её попытались задержать правоохранительные органы.

О том, что известно об уголовном деле Ксении Собчак, как журналистка смогла уехать из России и кто в итоге оказался на скамье подсудимых, — в материале amic.ru.

Что за уголовное дело связано с Ксенией Собчак?

Следователи завели уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере»). По информации СМИ, с заявлением в правоохранительные органы обратился глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Сообщается, что Собчак и её сотрудники пытались вымогать у него 11 млн рублей.

Согласно материалам дела, вымогательство связано с работой Telegram-канала «Тушите свет». Обвиняемые опубликовали там статью, которая могла причинить «существенный вред правам и законным интересам» Чемезова. По данным следствия, авторы канала потребовали от главы «Ростеха» деньги за удаление материала.

Об уголовном деле стало известно во вторник, 25 октября. Тогда правоохранители задержали в Москве коммерческого директора Собчак — Кирилла Суханова.

«В рамках уголовного дела задержан Кирилл Суханов, он доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий», — сообщил тогда ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Позднее агентство сообщило, что Суханова задержали в ресторане Regent в ходе оперативного эксперимента при передаче ему 800 тыс. рублей от представителей Чемезова.

В каком статусе Собчак проходит по делу?

Изначально сообщалось, что никакого статуса по этому делу у Собчак нет. Тем не менее правоохранители пришли с обыском в её особняк в элитном посёлке «Горки-8». Но подчёркивались, что это связано исключительно с деятельностью Кирилла Суханова.

Впрочем, уже 26 октября ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что Собчак стала подозреваемой.

«Собчак подозревается по п. „б“ ч. 3 ст. 163 УК РФ („Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере“). Потерпевшим по делу проходит должностное лицо „Ростеха“», — цитирует издание собеседника.

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Кого кроме Ксении Собчак подозревают в преступлении?

Первый подозреваемый — Кирилл Суханов. Коммерческого директора Ксении Собчак арестовали до 24 декабря. В суде молодой человек заявил, что готов «признать вину в получении 800 тысяч рублей и принести публичные извинения потерпевшему», а также сотрудничать со следствием. При этом обвинения в вымогательстве 11 млн рублей он не признаёт.

Второй подозреваемый — бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский. Его подозревают в получении денег за так называемый «блок» — гарантию, что Telegram-канал больше не будет упоминать персону в своих публикациях. Романовского задержали 26 октября в Москве. Свою вину он в суде не признал.

Что может грозить обвиняемым по этому делу?

По данному уголовному делу обвиняемым может грозить от семи до пятнадцати лет лишения свободы, а также крупный денежный штраф.

Куда Собчак уехала из России?

Ксения Собчак уехала из России в Литву. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Известно также, что из страны она выехала транзитом через Белоруссию. Позднее Telegram-канал Readovka опубликовал видео, как она пешком пересекает границу в сопровождении мужчины.

Собчак пересекает границу / Фото: скриншот Telegram-канала Readovka

Как Ксения Собчак смогла скрыться от полиции и уехать из страны?

По данным ТАСС, у оперативников уже было на руках постановление о задержании Ксении Собчак. Но задержать её они так и не успели. Агентство со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщило, что журналистка смогла запутать полицейских.

«Она выехала из Москвы ещё ночью [во вторник]. При этом она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня — в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Белоруссию», — цитирует ТАСС собеседника.

Что о деле Собчак сказали в Кремле?

Дмитрий Песков очень коротко прокомментировал историю, дав журналистам понять, что Кремль в курсе.

«Видели», — ответил пресс-секретарь президента на вопрос журналистов.

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Что об уголовном деле сказала сама Собчак?

Свою причастность к уголовному делу Собчак пока не прокомментировала. Но ранее она высказалась о задержании Кирилла Суханова.

«Не верю в это вообще и надеюсь, что сейчас во всём быстро разберутся и убедятся, что всё это какая-то чушь», — написала она в своём Telegram-канале.

Также она заявила, что вся эта история — попытка «прижать» её редакцию, которую Собчак называет «последней свободной в России».