Возможному "политеховскому" маньяку Манишину продлили срок заключения в СИЗО

С учетом нового продления Манишин проведет в следственном изоляторе год и три месяца

15 мая 2025, 12:30, ИА Амител

Суд над Виталием Манишиным / Фото: amic.ru, Алина Богомолова

Калманский районный суд 14 мая 2025 года продлил срок заключения в СИЗО Виталию Манишину, которого подозревают в преступлениях так называемого "политеховского" маньяка. Он останется под стражей до 21 августа 2025 года включительно. Таким образом, под арестом Манишин проведет год и три месяца. Об этом сообщили на сайте Калманского районного суда.

Срок заключения Манишина в СИЗО заканчивался 21 мая 2025 года. В последний раз его продлевали в феврале 2025-го, до этого продление было в ноябре 2024-го.

Отметим, что из-за ремонта Калманского районного суда заседания по делу Манишина сейчас проходят в Железнодорожном районном суде Барнаула. Судья Калманского районного суда каждый понедельник и среду ездит в Барнаул для участия в процессе.

Суд над Манишиным постепенно близится к своему завершению. Обе стороны – и защита, и обвинение – представили доказательства по делу, все свидетели допрошены. Также в суде разобрали все 11 убийств, в которых обвиняют Манишина, а именно: Людмилы Обидиной, Чодураа Ооржак, Светланы Филипченко, Натальи Бердышевой, Юлии Техтиековой, Елены Анисимовой, Валентины Михайлюковой, Лилианы Вознюк, Ольги Шмаковой, Анжелы Бурдаковой и Ксении Киргизовой. Скоро должны начаться прения сторон.

Арестовали Манишина в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной в 1989 году в селе Зеленая Дубрава. Затем в беседах со следователями Манишин сознался еще в десяти убийствах. Среди жертв были девушки, убитые так называемым "политеховским" маньяком. Подробнее обо всех эпизодах, которые приписывают Манишину, можно прочитать здесь.

Суд над Манишиным начался в мае 2024 года. Сейчас мужчину обвиняют по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием").