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"Возродить до советских масштабов". Как планируют развивать порт Восточный в Барнауле

Для расширения порта может понадобиться снести частные дома. Но это не точно

27 февраля 2023, 07:23, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Крупнейший в Барнауле порт Восточный в ближайшие пять лет ждёт масштабная реконструкция. На это необходимо около 15-20 миллионов рублей. Мощность порта после завершения реконструкции может увеличиться в два раза. Об этом amic.ru рассказал начальник филиала ФБУ "Администрация Обского бассейна внутренних водных путей" Александр Чуприн.

Что планируют сделать во время реконструкции?

Чтобы возродить порт, понадобится сделать изменения в генплане, отметил эксперт. Соседнюю территорию отдадут под речную отрасль, а не для застройки. При этом придётся снести некоторые строения в частном секторе.

Площадка действующего речного порта занимает 16,4 га. Ранее он был заброшен, а хранящуюся здесь технику отправили на металлолом. Сейчас порт Восточный с одной стороны зажат крупным жилым массивом улицы Понтонный Мост. Эксперты отметили, что это достаточно ветхие дома. А значит, в ближайшее время в любом случае станут непригодными для проживания. С другой стороны от порта расположены частные территории, на которых базируются нежилые объекты.

"Сейчас порт Восточный уменьшился в два раза по сравнению с 80-ми и 90-ми годами. Хотим возродить до советских масштабов. Это основная перевалочная база в городе для перевозки инертных материалов и автомобилей. Собственники порта – компания "Алтайские карьеры" – заинтересованы в развитии территории. Необходимо установить причальную стенку, продлить подкрановые пути и благоустроить территорию. После этого мощность порта увеличится в два раза", – пояснил amic.ru Александр Чуприн.

А этот порт вообще нужен?

Конечно. Александр Чуприн подчёркивает, что сейчас порт Восточный пользуется большой популярностью. Сегодня это основная точка приходящего в Барнаул со стороны реки инерта для стройиндустрии и дорожной отрасли. На территории порта смонтирована площадка для весогабаритного контроля и построена автомобильная дорога.

Кроме того, разработчики генплана – компания "Гипрогор" – предложили на базе речного порта до 2040 года создать мультимодальный терминальный комплекс многоцелевого назначения.

Отметим, в рамках развития речной отрасли в ближайшем будущем в Барнауле отремонтируют все порты и причалы.

Комментарии 14

  • "Гипрогор" – предложили на базе речного порта до 2040 года создать мультимодальный терминальный комплекс многоцелевого назначения." Уже смешно! Кроме инертных чего возить запланировали?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Не примеряйте советские одежки-они вам великоваты
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Разрушили порт где был, стали новый строить на параше. Ну не идиоты ли? Главное деньги попилить у народа сворованные.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, кто у ТЕБЯ и что своровал?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • ... кто у ТЕБЯ и что своровал? --- он еще и спрашивает!
    27 февраля, Гость   Ответить
  • он еще и спрашивает! --- А это провокатор туповатым прикидывается.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Речные перевозки дешевле чем той же фурой или ЖД! Вот только сам транспорт надо тоже строить.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • В прошлом, когда страна только калоши производила, в верх по Оби шло ГСМ, уголь, зерно. В низ щебень, песок, лес. Есть вопрос - в Барнауле порты сделают, а в других местах пристани, разгрузку-погрузку?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • он еще и спрашивает!-- то есть по факту ответить нечего? Что конкретно ТЕБЕ принадлежало и было украдено? И кем?
    27 февраля, Гость   Ответить
  • сначала сломать все до основания, а потом рожать... как это глупо
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Да нам всегда врали...Весь мир насилья мы разрушим До основанья, а затем Мы наш, мы новый мир построим, Кто был ничем, тот станет всем. Лишь мы, работники всемирной, Великой армии труда, Владеть землёй имеем право, Но паразиты — никогда.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Пусть не врут о том, что территория порта уменшилась в два раза. Территория порта была ограничена дорогой Понтонный мост и во времена СССР, а с левой части порта, которая была неиспользованной и в советские времена, ныне построили ангары хранения катеров. Всю территорию порта использовать не могли из-за того, что этого не позволял крутой подъем на гору - не все грузовики могли подняться на крутой склон, а сама дорога была узкой и дорожное покрытие не соответствовало требованиям безопасности. Там часто тяжелогруженые Татры переворачивались.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, кто у ТЕБЯ и что своровал?-----------------Ты своровал, Витюня, Слава, или как там тебя зовут? И твои предшественники, не помню их поганых имен. Своровали деньги, медицину, образование, комфортную среду для проживания.
    20 часов назад, Гость   Ответить
  • Гость, браво отличный ответ слепому!
    18 часов назад, Гость   Ответить
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