"Возродить до советских масштабов". Как планируют развивать порт Восточный в Барнауле

Для расширения порта может понадобиться снести частные дома. Но это не точно

27 февраля 2023, 07:23, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Крупнейший в Барнауле порт Восточный в ближайшие пять лет ждёт масштабная реконструкция. На это необходимо около 15-20 миллионов рублей. Мощность порта после завершения реконструкции может увеличиться в два раза. Об этом amic.ru рассказал начальник филиала ФБУ "Администрация Обского бассейна внутренних водных путей" Александр Чуприн.

Что планируют сделать во время реконструкции?

Чтобы возродить порт, понадобится сделать изменения в генплане, отметил эксперт. Соседнюю территорию отдадут под речную отрасль, а не для застройки. При этом придётся снести некоторые строения в частном секторе.

Площадка действующего речного порта занимает 16,4 га. Ранее он был заброшен, а хранящуюся здесь технику отправили на металлолом. Сейчас порт Восточный с одной стороны зажат крупным жилым массивом улицы Понтонный Мост. Эксперты отметили, что это достаточно ветхие дома. А значит, в ближайшее время в любом случае станут непригодными для проживания. С другой стороны от порта расположены частные территории, на которых базируются нежилые объекты.

"Сейчас порт Восточный уменьшился в два раза по сравнению с 80-ми и 90-ми годами. Хотим возродить до советских масштабов. Это основная перевалочная база в городе для перевозки инертных материалов и автомобилей. Собственники порта – компания "Алтайские карьеры" – заинтересованы в развитии территории. Необходимо установить причальную стенку, продлить подкрановые пути и благоустроить территорию. После этого мощность порта увеличится в два раза", – пояснил amic.ru Александр Чуприн.

А этот порт вообще нужен?

Конечно. Александр Чуприн подчёркивает, что сейчас порт Восточный пользуется большой популярностью. Сегодня это основная точка приходящего в Барнаул со стороны реки инерта для стройиндустрии и дорожной отрасли. На территории порта смонтирована площадка для весогабаритного контроля и построена автомобильная дорога.

Кроме того, разработчики генплана – компания "Гипрогор" – предложили на базе речного порта до 2040 года создать мультимодальный терминальный комплекс многоцелевого назначения.

Отметим, в рамках развития речной отрасли в ближайшем будущем в Барнауле отремонтируют все порты и причалы.