Врач обозначил необычные симптомы стресса

Тело может давать человеку сигналы о том, что нужно озаботиться своим ментальным здоровьем

29 октября 2023, 12:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врач – эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская назвала необычные симптомы, указывающие на стресс. Ее слова передает RT.

Специалист отметила, что физическое проявление стресса не удивительно, поскольку на фоне негативных эмоций в организме человека происходит множество процессов.

При сильных переживаниях люди могут испытывать боль в животе, тошноту. Также одним из симптомов стресса является першение или чувство кома в горле.

"Оно вызвано непроизвольным сокращением мышц гортани, сухостью глотки из-за сниженного слюноотделения и нарушения носового дыхания", – пояснила эксперт.

Указывать на высокий уровень стресса, по словам Демьяновской, могут высыпания на коже, скрип и скрежет зубов, повышенная потливость.