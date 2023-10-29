Врач обозначил необычные симптомы стресса
Тело может давать человеку сигналы о том, что нужно озаботиться своим ментальным здоровьем
29 октября 2023, 12:35, ИА Амител
Врач – эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская назвала необычные симптомы, указывающие на стресс. Ее слова передает RT.
Специалист отметила, что физическое проявление стресса не удивительно, поскольку на фоне негативных эмоций в организме человека происходит множество процессов.
При сильных переживаниях люди могут испытывать боль в животе, тошноту. Также одним из симптомов стресса является першение или чувство кома в горле.
"Оно вызвано непроизвольным сокращением мышц гортани, сухостью глотки из-за сниженного слюноотделения и нарушения носового дыхания", – пояснила эксперт.
Указывать на высокий уровень стресса, по словам Демьяновской, могут высыпания на коже, скрип и скрежет зубов, повышенная потливость.
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