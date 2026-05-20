Врач объяснила, в каких случаях кондиционер может привести к смерти
Летальное переохлаждение от сплит-системы возможно, но только у людей с тяжелыми сердечно-сосудистыми или иммунодефицитными заболеваниями
20 мая 2026, 16:37, ИА Амител
Врач общей практики Анна Говтва в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" рассказала, что смерть от кондиционера напрямую связана с тяжелыми заболеваниями, а не с самим прибором.
По ее словам, случаи летального переохлаждения из-за сплит-систем случаются крайне редко.
«Случаи смертельного переохлаждения от кондиционера редки и чаще связаны с тяжелыми заболеваниями. Например, сердечно-сосудистыми или иммунодефицитными состояниями. Для здорового человека обычный кондиционер не представляет прямой угрозы жизни, если температура поддерживается в разумных пределах», — пояснила Говтва.
16:59:45 20-05-2026
Только ежели лапищами своими немытыми, в провода питания полезть.
Во всех остальных случаях сказки от сказочников для сказочных
23:14:47 20-05-2026
Гость (16:59:45 20-05-2026) Только ежели лапищами своими немытыми, в провода питания пол... Если на голову свалится с высоты достаточной для пролома этой головы, а в провода там 220 навряд ли))
17:13:24 20-05-2026
Если не закрепить его хорошо