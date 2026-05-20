Врач объяснила, в каких случаях кондиционер может привести к смерти

Летальное переохлаждение от сплит-системы возможно, но только у людей с тяжелыми сердечно-сосудистыми или иммунодефицитными заболеваниями

20 мая 2026, 16:37, ИА Амител

Кондиционер / Фото: www.freepik.com

Врач общей практики Анна Говтва в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" рассказала, что смерть от кондиционера напрямую связана с тяжелыми заболеваниями, а не с самим прибором.

По ее словам, случаи летального переохлаждения из-за сплит-систем случаются крайне редко.