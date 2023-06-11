Кардиолог назвал продукты, которые лучше не есть

Подобную еду он назвал "тихим убийцей"

11 июня 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врач-кардиолог Олег Варфоломеев рассказал о том, какие продукты лучше не есть, чтобы не вредить сердцу. Его слова передает "МедикФорум".

По словам специалиста, нужно сократить употребление продуктов с высоким содержанием холестерина, потому что это вещество является "тихим убийцей".

Эксперт отметил, что стоит отказаться от переработанного мяса, колбас, а также от любого фастфуда.

Он также заявил, что сливочное масло и спреды нужно заменить на масла, сделанные из растений.