Для ряда людей внезапное прекращение употребления спиртного может спровоцировать тяжелые состояния — вплоть до развития синдрома отмены

10 августа 2026, 15:46, ИА Амител

Медсестра меряет давление пациенту / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Полный отказ от алкоголя — это важный шаг, однако при длительном злоупотреблении резкое прекращение его употребления может привести к серьезным последствиям. Врач-психиатр-нарколог из клиники "АлкоСпас" Антон Рудковский подчеркнул в беседе с Life.ru, что безопасность этого процесса напрямую зависит от предварительного медицинского обследования.

«При регулярном воздействии алкоголя нервная система перестраивается и работает с учетом его присутствия. Когда поступление внезапно прекращается, возникает избыточное возбуждение. Первые симптомы могут выглядеть как тяжелое похмелье: тревога, бессонница, потливость, дрожь, тошнота, учащенный пульс и повышение давления. Но состояние способно быстро ухудшаться», — отметил он.

Среди опасных осложнений врач выделяет судороги, спутанность сознания, галлюцинации и алкогольный делирий. Риск возникновения этих состояний возрастает при многократных попытках отмены, длительных запоях, хронических заболеваниях, травмах головы, беременности, в пожилом возрасте и при одновременном употреблении других веществ. Он предупреждает, что определить степень опасности по внешним признакам практически невозможно.

«Попытка перетерпеть дома иногда сопровождается бесконтрольным приемом снотворных, успокоительных или новой дозы алкоголя. Это может смазать картину, нарушить дыхание и отсрочить обращение за помощью. Схемы из интернета не учитывают состояние сердца, печени, электролитный баланс и лекарственные взаимодействия», — говорит специалист.

Перед началом отмены врач должен выяснить продолжительность и интенсивность употребления алкоголя, время последней дозы, наличие судорог и делирия, а также принимаемые лекарства и хронические заболевания. На основе этой информации решается вопрос о необходимости амбулаторного наблюдения или госпитализации.

Если появляются судороги, галлюцинации, дезориентация, высокая температура, сильная одышка или потеря способности узнавать близких, требуется экстренная медицинская помощь.