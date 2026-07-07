Уровень потребления алкоголя в Алтайском крае вырос почти на 20% за несколько лет
А в Республике Алтай зафиксировали рост более чем на 40%
07 июля 2026, 13:11, ИА Амител
Алтайский край занял 43-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по уровню потребления алкоголя, а Республика Алтай — четвертое, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование проекта "Если быть точным".
Авторы исследования опирались на статистику Минздрава об уровне потребления спиртных напитков и смертности от алкогольных отравлений, а также на сведения МВД о числе ДТП и преступлений с участием пьяных граждан. Все данные — за 2019–2024 годы, поскольку более свежая статистика пока отсутствует в открытом доступе.
«В Алтайском крае уровень потребления алкоголя (в литрах чистого спирта на взрослого человека в год), по данным на 2017 год, составлял 10,3 литра. В 2024 году этот показатель зафиксировали на уровне 12,3 литра. То есть уровень потребления алкоголя вырос почти на 20%», — говорится в исследовании.
Республика Алтай показала один из самых больших ростов потребления алкоголя в стране за семь лет. С 2017 года по 2024-й этот показатель вырос на 41% — с 11,2 до 19 литров.
Новосибирская область находится на 30-м месте. Там уровень потребления вырос с 10,5 литра чистого спирта на человека в год до 13,6 литра.
Республика Хакасия расположилась на 10-й строчке (с 12,8 литра до 15,3), Иркутская область — на 23-й (с 12,3 литра до 14,2), Кемеровская область — на 32-й (с 13 до 13,3), Республика Тыва — на 33-й (с 8,1 до 13,3), Омская область — на 34-й (с 10,4 до 13,3), Красноярский край — на 38-й (с 11 до 12,8).
Томская область, которая находится на 61-м месте, — единственный регион в СФО, где стали меньше употреблять алкоголь. Показатель упал с 12,4 литра чистого спирта на человека в год до 11,1 литра.
Самые пьющие регионы — Ненецкий автономный округ (с 17,4 до 35,3), Чукотский автономный округ (с 15,2 до 29,3) и Еврейская автономная область (с 20,5 до 25,2).
Наибольшую трезвость демонстрируют Республика Дагестан (с 0,9 до 1,2), Республика Ингушетия (с 0,2 до 0,3) и Чеченская Республика (с 0,4 до 0,3).
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае зафиксировано сокращение употребления алкоголя на 4%. Однако это по данным за 2025 год (в сравнении с 2024-м), которые не учитывались в исследовании проекта "Если быть точным".
13:38:57 07-07-2026
Ещё недавно писали, что упал. Определитесь уже.
13:47:50 07-07-2026
Гость (13:38:57 07-07-2026) Ещё недавно писали, что упал. Определитесь уже.... это я бросала пить.. теперь снова запила
13:58:19 07-07-2026
Гость (13:38:57 07-07-2026) Ещё недавно писали, что упал. Определитесь уже.... Статистика, что вы от неё хотите. Какие нужны цифры для чиновников, такие и будут.
13:57:55 07-07-2026
И кто же виноват?
14:33:23 07-07-2026
То пишут, что алкашка упала в объемах и держится только за счет роста цен, то приводят какие-то потолочные данные о росте. Вопрос- а к чему готовят народ такими публикациями?
14:46:30 07-07-2026
В Чечне в школе уроки трезвости все годы обучения преподают.
18:04:01 07-07-2026
Гость (14:46:30 07-07-2026) В Чечне в школе уроки трезвости все годы обучения преподают....
А зачем уроки тем, кому религия это запрещает? Вам не кажется, что тут есть какое-то противоречие?
20:16:45 07-07-2026
Гость (14:46:30 07-07-2026) В Чечне в школе уроки трезвости все годы обучения преподают....
И что? От этого бухают меньше? И не только бухают. И не только с женщинами. )))
23:11:36 08-07-2026
Гость (14:46:30 07-07-2026) В Чечне в школе уроки трезвости все годы обучения преподают....
Ага, пьют и не только пьют.
14:53:45 07-07-2026
В моём детстве, в 80-е-90-е, группы нетрезвых людей на крыльце магазина или на лавочках были в порядке вещей. Потом они исчезли с улиц лет на пятнадцать-двадцать, а вот теперь снова появились
22:35:50 07-07-2026
Гость (14:53:45 07-07-2026) В моём детстве, в 80-е-90-е, группы нетрезвых людей на крыль... Было дело в 90х на Ленина на аллее пиво (и не только) во всю пили.
15:00:44 07-07-2026
ДА я больше стал пить- заметили однако. Вот до чего наука дошла.
17:19:39 07-07-2026
У вы ,а если плюсануть самогон ,который делают в каждом третьем дворе и где мы будем ,так что эти цифири от лукавого …13
18:16:42 07-07-2026
По ушам ездят чтоб лохи волновались - главное это изменение, а чего и сколько не важно.
18:17:21 07-07-2026
Если больше алкоголя, значит, меньше потребляют других запрещенных веществ.