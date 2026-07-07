А в Республике Алтай зафиксировали рост более чем на 40%

07 июля 2026, 13:11, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Алтайский край занял 43-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по уровню потребления алкоголя, а Республика Алтай — четвертое, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование проекта "Если быть точным".

Авторы исследования опирались на статистику Минздрава об уровне потребления спиртных напитков и смертности от алкогольных отравлений, а также на сведения МВД о числе ДТП и преступлений с участием пьяных граждан. Все данные — за 2019–2024 годы, поскольку более свежая статистика пока отсутствует в открытом доступе.

«В Алтайском крае уровень потребления алкоголя (в литрах чистого спирта на взрослого человека в год), по данным на 2017 год, составлял 10,3 литра. В 2024 году этот показатель зафиксировали на уровне 12,3 литра. То есть уровень потребления алкоголя вырос почти на 20%», — говорится в исследовании.

Республика Алтай показала один из самых больших ростов потребления алкоголя в стране за семь лет. С 2017 года по 2024-й этот показатель вырос на 41% — с 11,2 до 19 литров.

Уровень потребления алкоголя в России / Инфографика: "Коммерсант" / проект "Если быть точным"

Новосибирская область находится на 30-м месте. Там уровень потребления вырос с 10,5 литра чистого спирта на человека в год до 13,6 литра.

Республика Хакасия расположилась на 10-й строчке (с 12,8 литра до 15,3), Иркутская область — на 23-й (с 12,3 литра до 14,2), Кемеровская область — на 32-й (с 13 до 13,3), Республика Тыва — на 33-й (с 8,1 до 13,3), Омская область — на 34-й (с 10,4 до 13,3), Красноярский край — на 38-й (с 11 до 12,8).

Томская область, которая находится на 61-м месте, — единственный регион в СФО, где стали меньше употреблять алкоголь. Показатель упал с 12,4 литра чистого спирта на человека в год до 11,1 литра.

Самые пьющие регионы — Ненецкий автономный округ (с 17,4 до 35,3), Чукотский автономный округ (с 15,2 до 29,3) и Еврейская автономная область (с 20,5 до 25,2).

Наибольшую трезвость демонстрируют Республика Дагестан (с 0,9 до 1,2), Республика Ингушетия (с 0,2 до 0,3) и Чеченская Республика (с 0,4 до 0,3).

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае зафиксировано сокращение употребления алкоголя на 4%. Однако это по данным за 2025 год (в сравнении с 2024-м), которые не учитывались в исследовании проекта "Если быть точным".