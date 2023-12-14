Больше человечности. Глава Минздрава Попов рассказал о проблемах и успехах отрасли

И оценил ситуацию по заболеваемости вирусами

14 декабря 2023, 09:53, ИА Амител

В конце ноября 2023 года губернатор Виктор Томенко переназначил Дмитрия Попова министром здравоохранения Алтайского края. Какие задачи стоят перед министерством, куда пропала вакцина от ковида и пропал ли сам вирус, почему теперь появилась корь – об этом и многом другом Дмитрий Попов рассказал в "Переговорке" на amic.ru.

Кто в "Переговорке"



Дмитрий Попов родился в Красноярске в 1977 году. В 2000 году окончил Красноярскую государственную медицинскую академию по направлению "Лечебное дело". С 2001 года проходил интернатуру и ординатуру в Красноярской государственной медакадемии.



С 2006 года – врач-хирург, заведующий хирургическим отделением, заведующий медсанчастью медицинского центра РУСАЛ. С 2002 по 2010 год совмещал работу врачом-хирургом в Красноярской межрайонной клинической больнице № 7. В 2003-м получил ученую степень кандидата наук. В 2010 году назначен заместителем главного врача по организационно-методической работе Краевого клинического онкологического диспансера им. А.И. Крыжановского. С января 2013 года – заместитель министра здравоохранения Красноярского края.



В октябре 2018 года назначен министром здравоохранения Алтайского края. В ноябре 2023-го – переназначен на этот пост.

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