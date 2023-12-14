Больше человечности. Глава Минздрава Попов рассказал о проблемах и успехах отрасли
И оценил ситуацию по заболеваемости вирусами
14 декабря 2023, 09:53, ИА Амител
В конце ноября 2023 года губернатор Виктор Томенко переназначил Дмитрия Попова министром здравоохранения Алтайского края. Какие задачи стоят перед министерством, куда пропала вакцина от ковида и пропал ли сам вирус, почему теперь появилась корь – об этом и многом другом Дмитрий Попов рассказал в "Переговорке" на amic.ru.
Кто в "Переговорке"
Дмитрий Попов родился в Красноярске в 1977 году. В 2000 году окончил Красноярскую государственную медицинскую академию по направлению "Лечебное дело". С 2001 года проходил интернатуру и ординатуру в Красноярской государственной медакадемии.
С 2006 года – врач-хирург, заведующий хирургическим отделением, заведующий медсанчастью медицинского центра РУСАЛ. С 2002 по 2010 год совмещал работу врачом-хирургом в Красноярской межрайонной клинической больнице № 7. В 2003-м получил ученую степень кандидата наук. В 2010 году назначен заместителем главного врача по организационно-методической работе Краевого клинического онкологического диспансера им. А.И. Крыжановского. С января 2013 года – заместитель министра здравоохранения Красноярского края.
В октябре 2018 года назначен министром здравоохранения Алтайского края. В ноябре 2023-го – переназначен на этот пост.
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29:40 Дмитрий Попов о главной проблеме здравоохранения региона, которую ему предстоит решить на посту министра в течение нового срока работы (спойлер: нужно больше человечности).
10:01:53 14-12-2023
Отток может и удолось остановить, при этом качество медицины стало ещё хуже.
10:05:34 14-12-2023
Вор должен сидеть!
10:22:14 14-12-2023
Гость (10:05:34 14-12-2023) Вор должен сидеть! ... Тут важно добавит, что в тюрьме а не уютном кресле
10:10:17 14-12-2023
В поликлиниках просто ужас, этих врачей нет, к этим только через два месяца можно записаться.
10:11:05 14-12-2023
Проблема отрасли в Дмитрии Попове. Я от знакомых врачей о нём ничего хорошево не слышал. Один негатив.
14:58:18 18-12-2023
Гость (10:11:05 14-12-2023) Проблема отрасли в Дмитрии Попове. Я от знакомых врачей о нё... Знает ли он, как его называют главные врачи?
10:27:50 14-12-2023
А тем временем в мире начинается новый этап Великой Перезагрузки. Называется Великое Пробуждение. В Новой Зеландии чиновник от здравоохранения поделился статистикой, которая указывает, что вакцинация привела к повышенной смертности. На прошлой неделе в Парламенте Великобритании перед парламентариями и лордами выступали известные доктора, где доступно объяснили, что вакцинация от ковид - это самое большое преступление против человечества. Позавчера по одному из центральных каналов Геемании показали фильм, где утверждалось, что в вакцинах очень много фрагментов непонятных ДНК. Есть мнееие, что будут привлекать виновных повсюду. Что думает Попов по этому поводу?
10:39:59 14-12-2023
Гость (10:27:50 14-12-2023) А тем временем в мире начинается новый этап Великой Перезагр... Что скажут ему, то и будет думать.
10:43:13 14-12-2023
Гость (10:27:50 14-12-2023) А тем временем в мире начинается новый этап Великой Перезагр... А ещё эти вышки облучают, до кучи
10:44:54 14-12-2023
Гость (10:43:13 14-12-2023) А ещё эти вышки облучают, до кучи... а самолеты? почему про самолеты забыли? летают опыляют не пойми чем!
10:55:34 14-12-2023
Попов повторяет: халва, халва, халва. Вот только слаще почему-то не становится...
11:46:55 14-12-2023
В МЕДИЦИНЕ бардак!
19:10:14 15-12-2023
Гость (11:46:55 14-12-2023) В МЕДИЦИНЕ бардак!... Не так. Надо так - в медицине БАРДАК!!!
12:58:12 14-12-2023
Друзья ,на самом деле просто рука руку моет (господин министр здрава друг нашего губернатора ) - дальше продолжать ?:????....
13:06:21 14-12-2023
Ребята всё это можно назвать просто одним словом - коррупция ....
15:54:42 14-12-2023
Министр продолжает публично говорить неправду и словоблудить, веры ему нет. Последнее официальное его обещание, что поликлиника №14 в Барнауле будет введена в эксплуатацию в июне 2023 года. По Договору срок - 2022 год. Теперь на вопрос о срыве сроков строительства он заявил, что объект сложный не типовой, "вопросы строительной готовности и соответствия всем нормам" (?). Чиновник ни разу не сказал о задержках финансирования строительных работ и длительных сроках согласований. Такой "сложный не типовой объект" можно было построить за 1 год при наличии полного финансирования.
19:47:37 17-12-2023
Новое здание поликлиники №14 самое простое и типовое на основе каркасной технологии строительства. Рядом, по этой технологии за 2,5 года построены четыре 16-18 этажных на 4-6 подъездов жилые дома ЖК "Мичурин парк". Министр-хирург не должен говорить о том, чего не знает. Здание поликлиники №14 было построено с нуля за 2020 год, отделку и инженерные сети можно было сделать за 6 месяцев.
09:29:57 20-12-2023
Врет! Врачей как не хватало, так и не хватает. Дежурят по 2 суток. А каком плюсе вы говорите? Работать не кому. В гор больнице №1 в кардио отделении даже пульсометров нет. Нет денег на батарейки. А руками определять за 6 лет мед университета не научили. Скорые выезжают на вызов, а электрокардиограф забыли зарядить.