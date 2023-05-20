Время встреч. Градсовет не согласовал офисник с кафе на крыше рядом с планетарием

Экспертам понравился дизайн-проект, но кое-что их смутило

20 мая 2023, 06:26, ИА Амител





















Здание на Никитина

Градсовет Барнаула не согласовал проект торгово-офисного здания по адресу ул. Никитина, 61а. Хотя дизайн кирпичного здания в целом понравился экспертам, но использование объекта вызвало множество вопросов. Самый острый из них – наличие кафе на крыше, которое будет находиться всего в нескольких метрах от окон жителей соседней пятиэтажки. Что именно хотят построить на Никитина, читайте в нашем материале.

Как будет выглядеть здание?

Четырёхэтажное здание планируют возвести на участке, общая площадь которого около тысячи квадратных метров. Рядом находятся объекты культурного наследия, поэтому застройка подразумевается без отступа от красной линии. При этом здание будет красных оттенков, чтобы вписаться в окружающую архитектуру: недалеко расположен бывший кинотеатр "Родина", где сейчас работает планетарий.

Первый этаж новостройки будет выложен из глянцевого кирпича. Здесь же запланировано летнее кафе. В самом здании будет много окон, а на крыше расположат ещё одно кафе. Территорию около стройки также пообещали привести в порядок и озеленить. Главная особенность проекта – большие часы, которые планируют разместить на фасаде. А рядом будет название офисника: "Время. Центр встреч".

Что не понравилось экспертам градсовета?

В целом архитектурное решение здания экспертам понравилось. Вопрос возник по работе кафе на крыше. Дело в том, что рядом находится пятиэтажка, и окна некоторых квартир дома будут выходить на заведение общепита, работающее до позднего вечера. И это создаст неудобства людям.

Кроме того, по мнению экспертов, в проект заложено недостаточно мест для парковок автомобилей. Также вызвало вопросы и то, что часть фасада выходит за пределы красных линий, а Алтайохранкультура не согласовала дизайн будущего здания из-за чрезмерного количества стекла.

В итоге проект отправили на доработку.