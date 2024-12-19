Все из-за доходов. Путин объяснил, почему в 2024 году в России подорожали продукты
По словам президента, выпуск товаров не успевает за ростом зарплат
19 декабря 2024, 17:03, ИА Амител
Подорожание товаров в России связано с тем, что в 2024 году предложение не успевало за спросом. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе своей традиционной прямой линии. По его словам, покупательная способность россиян увеличивается быстрее, чем производство продуктов.
Рост инфляции в 9,2-9,3% Путин назвал "тревожным сигналом". И добавил, что предложение на рынке должно соответствовать спросу, чтобы цены оставались стабильными, но в этом году случился перекос.
"Предложение на рынке должно соответствовать доходам населения, а покупательная способность должна соответствовать объему производимых в стране товаров", – сказал глава государства. По его словам, зарплаты в реальном выражении за год увеличились на 9%. Одновременно с этим значительно выросло потребление мяса – до 80 кг на человека. Это почти вдвое больше среднего показателя по всему миру, подчеркнул российский лидер.
Президент добавил, что есть и другие причины – санкции, объемы урожая и уровень цен во всем мире. При этом работу правительства в данном направлении Путин считает эффективной. А вот Банк России, по его словам, мог бы и пораньше задействовать свои собственные инструменты. При этом ситуация обязательно выровняется, не сомневается Путин.
"Это вещь неприятная и плохая. Но надеюсь, что в целом, сохраняя макроэкономические показатели, мы с этим тоже справимся", – сказал Путин. Напомним, большая пресс-конференция президента, совмещенная с прямой линией, проходит 19 декабря в Москве. Смотреть прямую трансляцию можно в том числе и на amic.ru.
17:14:51 19-12-2024
до 80 кг на человека в год мяса включая младенцев и стариков. Однако. 80 / 360=0,22 кг в день съедает люди в РФ. Семья из 4 человек съедает каждый день 1 кг мяса. В месяц 30 кг. Однако.
18:12:35 19-12-2024
Гость (17:14:51 19-12-2024) до 80 кг на человека в год мяса включая младенцев и стариков... зачем выворачиваешь? читать надо внимательно. 80 кг это не средняя цифра на человека, а "до 80 кг". Т.е. отдельные граждане могут съесть ДО 0,22кг в день. Это чуть больше домашней котлеты
17:25:58 19-12-2024
тогда икра, креветки и сыры с плесенью должны дорожать, а не повседневные продукты.
17:34:08 19-12-2024
Социальная пенсия в России в 2024 году 7 689,48 рубля. Даже на коммуналку не хватит.
17:35:39 19-12-2024
Так вот почему бензин практически каждую неделю дорожает.. Спрос оказывается растет, а мощности не справляются с производством... Дорогой ВВП, лепите эти сказки своим "имбицилам". Хотя они за вас и так сами себя покалечить могут. Не надо им сказок. Пусть живут живые и здоровые.
18:15:02 19-12-2024
Гость (17:35:39 19-12-2024) Так вот почему бензин практически каждую неделю дорожает.. С... Спрос растет, по увеличивающемуся количеству авто на дорогах не заметно? Откуда пишите?
18:46:40 19-12-2024
Гость (18:15:02 19-12-2024) Спрос растет, по увеличивающемуся количеству авто на дорогах... Так ОТ не стало, вот и хочешь не хочешь приходится машину покупать. На такси дороже будет.
17:39:45 19-12-2024
Ага, на 13-20 тысяч пенсии особенно расхватывают все продукты.
18:49:26 19-12-2024
Гость (17:39:45 19-12-2024) Ага, на 13-20 тысяч пенсии особенно расхватывают все продукт... ох, один и тот же комментарий под каждой экономической новостью. Пенсия в РФ меньше 20 тысяч бывает только в таких случаях: 1. Не работал 2. Мало работал 3. Работал с зарплатой в конверте 4. Работал на себя, скрывая доход 5. Работал на "легкой" работе, но за маленькую зарплату. Так кого надо винить, что пенсия маленькая?
08:07:12 20-12-2024
Гость (18:49:26 19-12-2024) ох, один и тот же комментарий под каждой экономической новос... ты сам то работал? пишешь полную хрень. при стаже почти 40 до двадцатки не дотягиваю.
17:41:02 19-12-2024
Кто слопал мое мясо?
11:06:22 20-12-2024
Бдыщ (17:41:02 19-12-2024) Кто слопал мое мясо? ... могу отдать. полупереваренным.
17:55:40 19-12-2024
Столько миллионов за чертой бедности, а виноват " рост доходов "?!
18:25:18 19-12-2024
как говорят-без комментарий
19:37:22 19-12-2024
Какой "неблагодарный" народ: в деньгах прямо-таки купается и однако не чует своего "благоденствия" - сетует на их "нехватку"!?
Вынь да положь ему такое количество продуктов, чтобы на жратву "в три горла" хватило!?
11:02:04 20-12-2024
Почему ветер дует? Деревья качаются. Выпуск товаров не успевает за ростом зарплат. Чьих?