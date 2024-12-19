Все из-за доходов. Путин объяснил, почему в 2024 году в России подорожали продукты

По словам президента, выпуск товаров не успевает за ростом зарплат

19 декабря 2024, 17:03, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Подорожание товаров в России связано с тем, что в 2024 году предложение не успевало за спросом. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе своей традиционной прямой линии. По его словам, покупательная способность россиян увеличивается быстрее, чем производство продуктов.

Рост инфляции в 9,2-9,3% Путин назвал "тревожным сигналом". И добавил, что предложение на рынке должно соответствовать спросу, чтобы цены оставались стабильными, но в этом году случился перекос.

"Предложение на рынке должно соответствовать доходам населения, а покупательная способность должна соответствовать объему производимых в стране товаров", – сказал глава государства. По его словам, зарплаты в реальном выражении за год увеличились на 9%. Одновременно с этим значительно выросло потребление мяса – до 80 кг на человека. Это почти вдвое больше среднего показателя по всему миру, подчеркнул российский лидер.

Президент добавил, что есть и другие причины – санкции, объемы урожая и уровень цен во всем мире. При этом работу правительства в данном направлении Путин считает эффективной. А вот Банк России, по его словам, мог бы и пораньше задействовать свои собственные инструменты. При этом ситуация обязательно выровняется, не сомневается Путин.

"Это вещь неприятная и плохая. Но надеюсь, что в целом, сохраняя макроэкономические показатели, мы с этим тоже справимся", – сказал Путин. Напомним, большая пресс-конференция президента, совмещенная с прямой линией, проходит 19 декабря в Москве. Смотреть прямую трансляцию можно в том числе и на amic.ru.