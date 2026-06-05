ВТБ и Газпромбанк развивают мультибанковскую интеграцию для корпоративных клиентов

Банки подписали соглашение на ПМЭФ-2026

05 июня 2026, 18:40, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

ВТБ и Газпромбанк заключили соглашение о технологическом сотрудничестве, направленное на развитие мультибанковских сервисов для корпоративных клиентов. Решение позволит компаниям видеть счета, операции и остатки по ним в едином цифровом окне — в личном кабинете "ВТБ Бизнес-онлайн". Документ подписали руководитель департамента транзакционного бизнеса ВТБ, старший вице-президент Игорь Острейко и первый вице-президент Газпромбанка Олег Мельников в рамках ПМЭФ-2026.

Проект предполагает интеграцию банковских систем на базе открытых программных интерфейсов в соответствии со стандартами Банка России. Такой подход позволит обеспечить защищенный и стандартизированный обмен финансовой информацией между банками и предоставить корпоративным клиентам более удобный доступ к данным по счетам и операциям.

Человек сможет получать данные из разных банков в одном окне, и тем самым снизить нагрузку на казначейство, сделать управление финансами более оперативным и менее рисковым.

В рамках проекта ВТБ и Газпромбанк создали совместную рабочую группу, которая уже приступила к проработке инфраструктуры технологической интеграции и сценариев обмена данными. Завершить техническую настройку и запустить обмен информацией планируется до конца третьего квартала 2026 года.

«Мы видим, что для крупных корпоративных клиентов становится все более важной задача консолидации финансовой информации: по счетам, остаткам и операциям в разных банках. Мультибанковская интеграция — один из инструментов, который позволяет постепенно снижать ручную нагрузку на казначейство, повышать прозрачность финансовых потоков и ускорять принятие управленческих решений. Для ВТБ это логичное продолжение стратегии по созданию удобной цифровой среды вокруг бизнеса клиента», — отметил Игорь Острейко.Развитие мультибанковских решений отвечает растущему запросу корпоративных клиентов на технологичные и удобные инструменты управления финансами, сказал Олег Мельников.

«Интеграция с сервисом от одного из крупнейших российских фининститутов на основе открытых стандартов Банка России — это дополнительная ценность для наших корпоративных клиентов, которые работают сразу с двумя банками. Они смогут получать консолидированную информацию по своим счетам и операциям без необходимости работать в нескольких системах. Мы уверены, что совместно с надежным партнером нам удастся реализовать проект в максимально сжатые сроки и на высоком технологическом уровне», — подытожил Мельников.

Напомним, XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года в Санкт-Петербурге. ПМЭФ проводится с 1997 года и считается одной из крупнейших деловых площадок России и мира для обсуждения экономических, инвестиционных и технологических вопросов. Ежегодно его участниками становятся представители органов власти, бизнеса, финансового сектора, науки и международных организаций.