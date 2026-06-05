ВТБ назвал главный путь роста российской экономики

Первый зампред банка Дмитрий Пьянов считает, что стране нужно повышать эффективность труда и активнее внедрять новые технологии

05 июня 2026, 18:00, ИА Амител

Дмитрий Пьянов / Фото: пресс-служба ВТБ

Российская экономика может расти только интенсивным путем — за счет более эффективного использования ресурсов, увеличения производительности труда, цифровизации и внедрения искусственного интеллекта. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Ресурсы уже близки к пределу

По словам Пьянова, экстенсивный рост экономики возникает тогда, когда страна вовлекает все больше свободных ресурсов. Например, снижается безработица, люди переходят в число занятых, а предприятия активнее используют производственные мощности.

Однако после того, как экономика достигает предела по доступным факторам производства, особенно трудовым, дальнейший рост возможен только за счет эффективности.

«По достижении пика использования доступных факторов производства — особенно трудовых — дальнейший рост экономики может быть только интенсивным — за счет эффективности использования в экономике производственных ресурсов, роста общей факторной производительности и производительности труда в частности», — сказал Дмитрий Пьянов.

Ставка на технологии и кадры

Топ-менеджер банка считает, что Россию ждет именно интенсивный рост. Он будет связан с более рациональным использованием уже имеющихся ресурсов. Такой сценарий, по его словам, с меньшей вероятностью приведет к перегреву экономики.

Среди возможных источников эффективности Пьянов назвал переток работников в более производительные секторы и компании. Этому могут помочь меры поддержки межрегиональной мобильности труда.

Еще одним фактором он считает цифровизацию и платформизацию экономики. Развитие платформ, в том числе, упрощает движение кадров на рынке труда.

Инвестиции и ИИ

Также росту эффективности могут помочь инвестиции. По словам Пьянова, в реальном выражении они выросли более чем на четверть с 2021 года. Новые вложения будут подталкивать производительность труда вверх, особенно при запуске современных высокотехнологичных производств.

Отдельное значение имеют искусственный интеллект и роботизация. Такие технологии особенно важны для отраслей с низкой производительностью труда.

При этом Пьянов указал и на главный сдерживающий фактор. По оценкам Минэкономразвития, по итогам 2025 года производительность труда выросла лишь на 0,7% год к году.

«Это камень преткновения», — отметил представитель ВТБ.