Томский бизнесмен Илюшин арестован по делу экс-замглавы Барнаула Шеломенцева

Глава томской компании "Запсиб-Мост" Денис Илюшин передал экс-замглавы Барнаула 250 тыс. рублей

24 октября 2024, 14:45, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Следственное управление Томской области возбудило уголовное дело о даче взятки в отношении руководителя региональной компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина. Известно, что крупную сумму он передал экс-замглавы Барнаула Антону Шеломенцеву за обеспечение беспрепятственного выполнения госконтрактов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело возбудили по статье "Дача взятки должностному лицу через посредника в крупном размере". Фигуранта арестовали. Вину он не признает.

Напомним, что Денис Илюшин фигурирует в обвинении Антона Шеломенцева по статье "Получение крупной взятки". В 2020 году Шеломенцев со своим бывшим заместителем Сергеем Щукиным решили построить открытые склады для хранения инертных материалов в Барнауле. Шеломенцев предложил Денису Илюшину разработать проектную документацию для этих складов стоимостью 350 тысяч рублей. Илюшин сделал всю работу в обмен на покровительство от бывшего вице-мэра Барнаула при заключении госконтрактов. В феврале 2022 года Илюшин через Щукина передал Шеломенцеву взятку 250 тысяч рублей. В итоге Илюшин в виде услуг и денег передал Шеломенцеву взятки на 600 тысяч рублей.

Ранее объединенные пресс-службы судов Алтайского края и Томской области сообщали amic.ru, что дело Илюшина не поступало в суды обоих регионов. Затем на суде по делу Шеломенцева прокурор сообщила, что материалы против Илюшина находятся стадии проверки процессуального следствия.

По версии следствия, второй взяткодатель в деле Шеломенцева, Олег Бесчастный, в 2020 году дал бывшему вице-мэру взятку 2 млн рублей за покровительство и за "получение" городских маршрутов № 41, 78 и других. Деньги он передал через посредника, экс-заместителя Шеломенцева Сергея Щукина. Известно, что полученные деньги Шеломенцев отмыл, купив за 1,2 млн автомобиль Subaru Outback. Остальные 800 тысяч рублей себе за посредничество взял Щукин.

Скоро дело Бесчастного начнут рассматривать в Индустриальном районном суде. А вот Сергея Щукина Центральный районный суд уже приговорил к пяти годам лишения свободы условно, а также оштрафовал на 2 млн рублей – в размере однократной суммы взятки.

Напомним, что сейчас идет суд и над самим Антоном Шеломенцевым. 19 октября в суде рассмотрели письменные доказательства по его делу. Напомним, бывшего вице-мэра обвиняют по трем статьям: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).