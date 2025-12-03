Вячеслав Франк оценил обновленный зал музея "Город" накануне открытия выставки художников

В январе 2022 года на этой площадке обсуждали необходимость капитального ремонта зала

03 декабря 2025, 19:00, ИА Амител

Источник фото: barnaul.org

Накануне открытия выставки "Арт-Алтай – 2025" в музее "Город" показали обновленный после капитального ремонта выставочный зал. Вячеслав Франк вместе с представителями городской администрации, депутатами и художниками осмотрел пространство, на модернизацию которого направили около 30 миллионов рублей. Благодаря новым витражам, освещению, климатическому оборудованию и мобильным выставочным конструкциям экспозиционная площадь зала выросла на 30%, а сам музей получил возможности для проведения не только крупных выставок, но и лекций, интерактивных занятий и образовательных программ.

Как сообщили в пресс-службе администрации Барнаула, вместе с главой города пространство оценили председатель гордумы Галина Буевич, заместитель главы администрации по социальной политике Александр Артемов, председатель комитета по культуре Валерий Паршков и директор музея Максим Калинин. На встречу также пришли художники – члены регионального отделения Союза художников России Дмитрий Петренко, Сергей Боженко, Анатолий Щетинин и Николай Зайков.

Напомнили и о предыстории: еще в январе 2022 года на этой площадке обсуждали необходимость капитального ремонта зала. Теперь участники смогли увидеть итог работ. По словам Максима Калинина, на первом этапе привели в порядок само помещение выставочного пространства:

«Здесь заменены витражи, приведены в порядок стены, пол, системы энергоснабжения, сигнализации, водоснабжения и канализации, установлено специальное освещение, климатическое оборудование, обновили гардероб, кабинеты сотрудников и помещения для хранения картин».

Второй этап обновления был посвящен оснащению зала: музей получил новые мобильные выставочные конструкции, подиумы для скульптур и декоративно-прикладных работ, витрины, мебель для сотрудников, оборудование для лектория и дискуссионной зоны, а также интерактивные устройства, которые расширяют возможности пространства.

Вячеслав Франк подчеркнул, что на капитальный ремонт выставочного зала музея "Город" направили около 30 миллионов рублей.

«Уже восемнадцать лет существует музей нашего города. Мы завершили реконструкцию выставочного зала, и благодаря приобретенному оборудованию нам удалось увеличить экспозиционную площадь на 30%. Новый выставочный зал теперь позволит барнаульцам и жителям края любоваться работами наших художников, скульпторов, творцов. Графики выставок здесь прописаны уже на 2026-й и начало 2027 года. Желаем музею дальнейшего развития и процветания», – сказал Вячеслав Франк.

Галина Буевич подчеркнула, что обновленный зал стал заметно уютнее и удобнее для проведения выставок. Профессионально настроенный свет усилил качество экспозиций, а пространство стало привлекать внимание не только алтайских художников, но и авторов из других регионов. По ее словам, обновление открывает дорогу и молодым творцам – в городе работают колледжи и вузы, готовящие специалистов в художественной сфере, и для них такая площадка особенно востребована.

«Мы давно уже говорим о том, что сегодня музей – это также образовательное пространство. Важно, что он стал многофункциональным. Помимо основного назначения – проведения выставок, мы также возвращаемся к образовательной функции музеев. Здесь созданы интерактивные классы, которые позволят нашим детям не только видеть прекрасное, но и получать новые знания, учиться разбираться в настоящем искусстве», – считает Галина Буевич.

Председатель правления Алтайской краевой организации Союза художников России Дмитрий Петренко рассказал, что выставка посвящена 85-летию союза. В экспозицию вошли произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного и монументально-декоративного искусства, созданные членами Союза художников со всего Алтайского края. Всего на "Арт-Алтай – 2025" представят 262 работы 106 авторов, из них 194 – работы 78 барнаульских художников.

Дмитрий Петренко поблагодарил администрацию города за проделанную работу по капитальному ремонту выставочного зала "Музея "Город":

«Очень приятно видеть обновленным и модернизированным зал, который я помню с тех пор как впервые взял в руки кисть, – отметил он. – С большим удовольствием я принял участие в обсуждении проекта реконструкции помещения, разработанный профессиональными дизайнерами, с учетом всех современных требований. После завершения первого этапа реконструкции геометрия зала стала более читаемой, актуальной, но кое-каких вещей еще не хватало. Сегодня, когда прошел второй этап, мы видим прогрессивное пространство, где завтра мы откроем нашу юбилейную выставку. Я думаю, барнаульцы, которые посетят выставку в новом обновленном зале, будут довольны».

Открытие краевой художественной выставки "Арт-Алтай – 2025" состоится 4 декабря, посетить экспозицию можно будет до 11 января. Стоимость билетов составляет 54 рубля, для студентов и пенсионеров – 40 рублей, для дошкольников и школьников – 30 рублей. Также выставку можно посетить по "Пушкинской карте".

Сейчас основной фонд музея насчитывает 5989 единиц хранения. Выставочный зал музея "Город" на проспекте Ленина, 111, считается крупнейшей художественной площадкой Алтайского края и принимает самые значимые и масштабные проекты региона.