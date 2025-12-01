Смогли максимально сохранить. В Барнауле спасли старинный универмаг "Сухов и сыновья"

Памятник архитектуры предстал таким, каким его видели горожане XIX века

01 декабря 2025, 08:30, ИА Амител

Универмаг торгового дома Сухова / Фото: amic.ru

Реставрация торгового дома "Сухов и сыновья" завершена – спустя пять лет работ и благодаря вложенным более 150 млн рублей старинный универмаг восстановили в первоначальном виде. Строительные работы завершены, акты подписаны, а знаменитые грифоны вновь заняли свои места. Памятник архитектуры предстал таким, каким его видели горожане XIX века: очищенные фасады, новые окна, восстановленные кованые ворота и задумчивый Василий Сухов рядом с обновленным зданием.

С Евгением Лишиным, бизнесменом, который восстановил почти утерянное наследие Барнаула, корреспонденты издания "Толк" прошлись по новому объекту. Он рассказал, что во дворе завершается благоустройство, возможно, здесь установят найденные на участке демидовские рельсы 1880 года, а также бюст пионерки, обнаруженный во время прокладки коммуникаций.

Лишин отметил, что реставрация велась строго по проекту: сначала провели противоаварийные работы, затем приступили к восстановлению, максимально сохранив все, что удалось. Полностью заменили коммуникации, укрепили фундамент, стены и крышу, вставили новые, но аутентичные окна. Для восстановления стен использовали и "родной", и донорский кирпич, найденный на объектах той же эпохи по всему краю.

Чтобы фасад выглядел так же, как 140 лет назад, применяли специальный белый цемент – оттенки подбирали по старинным растворам. Уникальные ворота со стороны Мало-Тобольской восстановили кузнецы-реставраторы: часть решетки в прошлом отпилили, но теперь она вернула исторический вид.

Грифоны, долгое время отсутствовавшие, появились после очистки и замены кладки фасада и обновления окон и дверей. Сам универмаг получил статус памятника архитектуры в 1989 году. Его части строились в разное время: основное здание – в 1880-м, пристрой на Мало-Тобольской – позже, тогда он был деревянным. В советские годы здесь работали магазины, конторы и БТИ. Перед продажей здание принадлежало Фонду имущества Алтайского края и несколько раз выставлялось за символический 1 рубль – но с обязательной покупкой участка за 20 млн, а затем – за 17 млн рублей. Лот ушел лишь после того, как весь комплекс оценили в один рубль.

Ранее сообщалось, что новосибирский гастробар "Коробок" откроют в историческом особняке в Барнауле до конца года. Объявления о скором открытии заведения появились в окнах бывшего универмага Сухова.