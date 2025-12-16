Слово "лабубу" включили в российские словари

Правда, филологи пока не определились, какой род у этого слова – мужской или женский

16 декабря 2025, 12:25, ИА Амител

Фигурка Лабубу / Фото: Дарья Козлова / ТАСС

В российские словари неологизмов включили слово "лабубу", рассказала завкафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, профессор Наталия Козловская. Об этом пишет ТАСС.

«Слово "лабубу" впервые зафиксировано в русской речи в 2024 году. Оно уже попало в словарь новых слов. Совсем недавно в Институте лингвистических исследований вышел очередной выпуск неологического ежегодника 2024 года. Словарик серии "Новое в русской лексике" отражает неологизмы этого года, и слово "лабубу" там, конечно же, есть», – сказала ученая.

Она отметила, что норма рода у этого слова пока не утверждена, его пока употребляют как в мужском, так и в женском роде. Но подробные данные о значении и происхождении слова можно узнать на электронном ресурсе "Неолекс". По словам филолога, лингвисты сейчас квалифицируют "лабубу" как слово с неустоявшимся ударением.

Слово происходит от имени персонажа комикса "Монстры". Героя по имени Лабубу придумал художник из Гонконга Касинг Лунг в 2015 году. Игрушка быстро набрала популярность в России. В этом году также появились слова "лабубумания" и "лабубуман".

В ноябре стало известно, что кинокомпания Sony Pictures купила права на создание экранизации популярного китайского бренда игрушек, известного как Лабубу. Студия планирует снять фильм о приключениях этого монстра.