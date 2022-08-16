Лето закончилось: в Алтайском крае ожидаются ночные заморозки

Заморозки ожидаются в Алтайском крае по ночам в ближайшие три ночи. Как сообщает региональный ЦГМС, начиная с ночи на 17 августа температура местами опустится до -2 градусов.

Согласно прогнозу синоптиков, грядущей ночью температура в целом по краю составит от +7 до +12 градусов, местами она опустится до +2 градусов, а в травостое составит 0 до -2 градусов. По северу пройдут небольшие дожди, ветер западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В ночь на 18 августа температура составит от +4 до +9 градусов с похолоданием местами до -2 градусов. Схожая ситуация ожидается и 19 августа. Оба дня местами по ночам будут идти небольшие дожди.

В Барнауле заморозков не ожидается. Ночная температура все три дня будет колебаться от +4 до +9 градусов, с похолоданием к концу недели.