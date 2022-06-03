На Алтае выпал снег. Очевидцы делятся кадрами июньского снегопада

2 июня снегопад увидели туристы и местные жители на Семинском перевале. В одноимённой группе в ВК туристов предупреждают: «На Семинском обычное дело — летом идёт снег. Кто едет в ближайшие туры — не забудьте куртку и непромокаемую обувь».

О снегопаде сообщают и в других местах Горного, на фото видно, как зимние осадки покрывают цветущие июньские луга. Вот что пишут в группе Uyut_Altaya: «Сногсшибательная и непредсказуемая природа нашего родного Алтая. Сегодня погода нас удивила — в начале лета снег, но зато какой контраст».

Откуда пришло похолодание

Метеорологи рассказывают, что вслед за аномально жарким маем Сибирь в первый месяц лета на короткое время «погрузилась в арктический холод». Обширный циклон пришёл к нам из-за Урала.

Этот огромный вихрь нагнал основные облака на юг и центр Сибири. Самые сильные дожди пришли на Алтай, в Саяны и Приангарье. Здесь за сутки выпало до трети июньского объёма влаги.

Из-за того что за циклоном с запада идёт уральский антициклон, давление вдоль границы этих образований вызывает сильные ветры. Холодная погода прогнозируется до выходных, небольшое потепление обещают лишь с начала следующей недели.

Какой будет погода в Алтайском крае

В Алтайском крае 3 июня воздух прогреется до +15...+20 градусов, а по югу — до +25. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с, но кое-где возможны порывы до 17 м/с. Синоптики обещают небольшие дожди.