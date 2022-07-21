Ночью в квартире +29. Девушка из Барнаула рассказала, как спасается от адской жары в Лондоне

Новый температурный рекорд Англии +40,2 Цельсия был установлен 19 июля (раньше метеорологи фиксировали там максимальную температуру в +38,7, это было три года назад). Из-за небывалой жары привыкшие к более умеренному климату англичане ввели красный, наивысший уровень опасности. О том, как переносится лондонцами этот душный ад, рассказала сайту Москва24 наша землячка Ксения Темель, живущая в британской столице 12 лет.

Нет спасения от зноя даже ночью

Ксения сообщила, что сверхжаркая погода стояла в Лондоне несколько дней. Дождей не было давно, от этого в городе пожелтела трава. В одну из ночей дома у Ксении температура поднялась до +29 градусов. Чтобы хоть как-то охладиться, они ставили в комнате тазик с водой.

Так как в Британии умеренный климат, то сильные температурные максимумы здесь случаются редко. И местные очень плохо приспособлены к жаре или морозам. По этой же причине лишь в редких квартирах стоят кондиционеры. Во время сильной жары лондонцы раскупили все вентиляторы. Ксения попыталась тоже купить такой гаджет, но ей уже не досталось.

Многие рестораны и кафе Лондона закрылись во время сильного пекла, рассказывает Ксения. В магазинах часть персонала распустили по домам, особенно пожилых работников и людей, имеющих проблемы со здоровьем, чтобы те лишний раз не выходили на солнце.

Лондонцы бегут к воде

Так как в британской столице много фонтанов, многие люди предпочитают сидеть рядом с ними, а некоторые даже купаются там. Кто-то уезжает освежиться в Брайтон — морской курорт в часе езды на юг от Лондона.

Ксения с семьей тоже съездила в этот город к морю. Все пляжи днём были забиты. А после рабочего дня (после половины пятого вечера) туда же устремилась ещё большая волна народу. Все поезда, идущие в Брайтон в это время были переполнены, хотя власти просили лондонцев не ездить по солнцу за город без особой нужды.

Школьников распустили по домам

При этом в школах дети еще учатся. Каникулы у них начнутся только на следующей неделе. Но чтобы как-то уберечь ребят от зноя, руководство многих школ разрешило не водить детей на учебу в минувшие понедельник и вторник, когда было особенно жарко.

От высокой температуры у 8-летнего сына Ксении Темель пошла носом кровь.

По словам директора школы, в которой учится мальчик, кондиционеры в учебном заведении есть только в двух кабинетах, так что обеспечить всем детям комфортную температуру там не могут. Но в течении учебного дня в эти кондиционированные комнаты водят ребят по очереди охладиться.

Напомним, что в Алтайском крае 21 июля будет до +33 градусов и дожди.