Число заявок от партнеров на открытие новых ПВЗ за последнее время выросло почти вдвое

10 августа 2026, 21:30, ИА Амител

Пункт выдачи Wildberries/ Фото: amic.ru

Представители объединенной компании Wildberries и Russ опровергли информацию о массовом закрытии пунктов выдачи в российских регионах, пишет ТАСС.

«На самом деле компания не фиксирует снижения количества заказов или всплеска закрытий ПВЗ по итогам июля 2026 года. На данный момент сеть ПВЗ Wildberries насчитывает 98 тыс. точек - на 13% больше, чем годом ранее», — сказано в сообщении.

Количество заявок от партнеров на открытие новых пунктов почти удвоилось, что подтверждает сохранение интереса предпринимателей к этой сфере деятельности, отметили в RWB.

Компания быстро адаптируется к текущим условиям, оптимизируя логистику и перенаправляя товары через альтернативные каналы доставки, чтобы восстановить прежний уровень обслуживания.

«Благодаря комплексу принятых мер в большинстве регионов объем заказов уже превышает прежние показатели», — добавили в Wildberries и Russ.

Кроме того, Wildberries организует встречи с владельцами пунктов на площадках профессиональных ассоциаций для изучения предложений партнёров и разработки специальных программ поддержки.

Ранее amic.ru писал, что Wildberries опроверг слухи о переносе основных складов за пределы России.