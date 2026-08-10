НОВОСТИБизнес

Wildberries прокомментировала ситуацию с ПВЗ в регионах

Число заявок от партнеров на открытие новых ПВЗ за последнее время выросло почти вдвое

10 августа 2026, 21:30, ИА Амител

Пункт выдачи Wildberries/ Фото: amic.ru
Пункт выдачи Wildberries/ Фото: amic.ru

Представители объединенной компании Wildberries и Russ опровергли информацию о массовом закрытии пунктов выдачи в российских регионах, пишет ТАСС.

«На самом деле компания не фиксирует снижения количества заказов или всплеска закрытий ПВЗ по итогам июля 2026 года. На данный момент сеть ПВЗ Wildberries насчитывает 98 тыс. точек - на 13% больше, чем годом ранее», — сказано в сообщении.

Количество заявок от партнеров на открытие новых пунктов почти удвоилось, что подтверждает сохранение интереса предпринимателей к этой сфере деятельности, отметили в RWB.

Компания быстро адаптируется к текущим условиям, оптимизируя логистику и перенаправляя товары через альтернативные каналы доставки, чтобы восстановить прежний уровень обслуживания.

«Благодаря комплексу принятых мер в большинстве регионов объем заказов уже превышает прежние показатели», — добавили в Wildberries и Russ.

Кроме того, Wildberries организует встречи с владельцами пунктов на площадках профессиональных ассоциаций для изучения предложений партнёров и разработки специальных программ поддержки.

Ранее amic.ru писал, что Wildberries опроверг слухи о переносе основных складов за пределы России.

Пункт Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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Комментарии 4

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Мусик

21:43:39 10-08-2026

ПВЗ не равно складам

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Шинник

22:08:57 10-08-2026

WB, знаю что вы такое не читаете, но сделайте территориальное разделение на WB рессейл !!!

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Гость

09:06:06 11-08-2026

Неразборчивый покупатель убил розницу

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Гость

10:12:50 11-08-2026

Гость (09:06:06 11-08-2026) Неразборчивый покупатель убил розницу... Розница сама себя убила огромными накрутками.
По поводу неразборчивости - не надо думать, что всё что продаётся на маркетплейсах паль - нужно уметь выбирать, и если выбрать нормально, то разница ощутима - взял телефон в прошлом году за 8т, точно такой же в оранжевом розничном магазине стоил 12т.
Телефон работает без нареканий уже год - я просто проголосовал рублём.
Кроме того, сейчас уже покупка в розничном магазине, не гарантирует, что вы возьмёте новую вещь - в сети множество роликов, когда в розничных магазинах электроники покупатели берут компьютер и оказывается, что начинка у него б/у (типа восстановленный), при этом он продаётся под видом нового.
Думаю, у розницы есть только один способ остаться на плаву - нужно развивать и продвигать свои бренды, которые будут гарантировано новыми и качественными. Например, у оранжевого магазина такой есть, и я у него их уже брал - соотношение цена/качество вполне устраивает.

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