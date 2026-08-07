Для предпринимателей и владельцев помещений это шанс интегрироваться в крупную логистическую систему

07 августа 2026, 22:45, ИА Амител

Пункт Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Wildberries, входящая в группу RWB, запускает пилотный проект новой партнерской программы, направленной на создание хабов для хранения и обработки товаров. Об этом информирует пресс-служба компании.

«Владельцы и арендаторы подходящих помещений смогут открыть партнерский хаб и получать вознаграждение за обработку, хранение и отгрузку товаров продавцов маркетплейса», — сообщили в компании.

На данный момент Wildberries принимает заявки от потенциальных участников программы из всех регионов России.

«Мы запустили еще одну опцию для наших партнеров — новую партнерскую программу дополнительно к действующей модели FBW. Это позволит быстрее доставлять товары клиентам, а владельцам ПВЗ и предпринимателям с подходящими помещениями — расширить свои возможности и получить дополнительный источник дохода», — сказала основатель Wildberries Татьяна Ким.

Хабы, созданные в рамках программы, будут выполнять функции приема, сбора и отгрузки товаров, а также их последующей доставки в сортировочные центры, заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Wildberries запустит собственный мессенджер. Пока он работает для сотрудников, но в перспективе его могут запустить для широкой аудитории.