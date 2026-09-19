Явка в первый день выборов в Госдуму составила 29,43%

Впервые депутатов выбирают жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

19 сентября 2026, 10:23, ИА Амител

Бюллетень на выборах в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Явка на выборах депутатов Госдумы в первый день голосования составила 29,43%. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на ЦИК. Все избирательные участки в России открылись, голосование проходит в штатном режиме.

Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, это удалось обеспечить несмотря на попытки провокаций. Выборы продлятся до 20 сентября.

В федеральном избирательном округе представлены десять партий: "Единая Россия", ЛДПР, Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди".

Всего в рамках единого дня голосования пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня. Россияне выберут 20,7 тысячи депутатов и глав администраций. Большинство участков работают с 08:00 до 20:00, однако на части приграничных территорий время голосования сокращено.

За ходом выборов следят более 380 тысяч наблюдателей, среди которых свыше тысячи представителей из 133 государств и 13 международных организаций.

В 33 регионах параллельно проходит дистанционное электронное голосование. По последним данным, онлайн уже проголосовали более двух миллионов человек.

Впервые депутатов Госдумы будут выбирать жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Для них, а также для избирателей некоторых приграничных регионов, предусмотрена возможность досрочного голосования.

За рубежом открыты 333 избирательных участка в 152 странах. Президент Владимир Путин ранее назвал выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.