Юрист объяснил, обязан ли работник отвечать на сообщения начальника ночью

Трудовой кодекс Российской Федерации гарантирует работникам право на отдых

10 июня 2026, 08:47, ИА Амител

Конец рабочего дня / Работа / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Российское законодательство не запрещает работодателям писать и звонить сотрудникам после окончания рабочего дня, однако работники вправе не отвечать на такие сообщения в свободное время. Об этом РИА Новости рассказал юрист, преподаватель кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Виталий Сбитнев.

По словам эксперта, действующее законодательство не устанавливает временных ограничений для служебной переписки между работодателем и подчиненными. Вместе с тем сотрудник не обязан реагировать на обращения руководства вне рамок своего рабочего графика.

«Ограничений по времени переписки работодателя с сотрудниками закон не содержит. При этом сотрудник имеет полное право не отвечать в нерабочие часы на звонки и сообщения начальника. Требовать выполнения задач в ночное время работодатель по общему правилу не имеет права», — пояснил Сбитнев.

Юрист напомнил, что Трудовой кодекс Российской Федерации гарантирует работникам право на отдых. Оно включает время между рабочими сменами, выходные и праздничные дни, а также период отпуска.

При этом из общего правила существуют исключения. В частности, если трудовым договором предусмотрен ненормированный рабочий день, работодатель может в отдельных случаях привлекать сотрудника к работе за пределами установленного графика.

«Если по трудовому договору предусмотрен ненормированный рабочий день, то работодатель имеет право эпизодически при необходимости привлекать сотрудника к работе за пределами рабочего времени, в том числе звонить и писать», — отметил собеседник агентства.

Как подчеркнул эксперт, подобные случаи должны носить именно эпизодический характер и соответствовать положениям статьи 101 Трудового кодекса РФ.