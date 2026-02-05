Жителей Алтайского края ждет вторая волна роста тарифов ЖКХ с 1 октября
На отопление, воду, газ и вывоз мусора поднимутся цены на 8–22%
05 февраля 2026, 10:02, ИА Амител
Жители Алтайского края с 1 января столкнулись с первой волной повышения тарифов ЖКХ, но более значительный рост ожидается осенью. Согласно установленным лимитам, с 1 октября стоимость коммунальных услуг в регионе может вырасти на 11,2%. Однако по некоторым позициям, таким как вывоз ТКО, рост окажется значительно выше.
Отопление в Барнауле, Бийске и Рубцовске с января уже подорожало в среднем на 1,7%, а октябрьское повышение, по прогнозам, добавит еще 15–20%.
Холодное водоснабжение и водоотведение в краевой столице с января выросли незначительно (до 36–37 рублей за кубометр), но с 1 октября могут достичь 42–55 рублей.
Газ подорожал примерно до 9,3–10,9 рубля за куб. м в зависимости от ветки, а осенью ожидается очередная индексация.
Особенно ощутимым станет рост тарифов на вывоз ТКО: в Барнаульской зоне для жителей многоквартирных домов плата с 1 января снизилась до 62,3 рубля с человека (ранее – 67,87 рубля), но с октября подскочит до 130,4 рубля — более чем вдвое. В остальных зонах рост тоже будет значительным.
Также с января повысились платежи за капитальный ремонт — теперь они составляют от 15,66 до 17,45 рубля за квадратный метр в месяц в зависимости от типа дома.
Жителям стоит готовиться к осеннему скачку расходов, но важно помнить, что установленные проценты являются предельным лимитом, и фактический рост может быть ниже.
10:05:36 05-02-2026
Эу вы тормозите там с ростом тарифов в своих правительствах. Счёт за январь на 17 тыс. руб. Че за дичь происходит???
10:16:07 05-02-2026
Алексей (10:05:36 05-02-2026) Эу вы тормозите там с ростом тарифов в своих правительствах.... Целая пенсия! Голосуем правильно. Прошлый раз чуть отстали от ЕР на выборах.
10:57:27 05-02-2026
Гость (10:16:07 05-02-2026) Целая пенсия! Голосуем правильно. Прошлый раз чуть отстали о...
А вы продолжаете неплохо жить, делая вид что голосовалкой что-то можно решить. А ваши сотоварищи, которые чуть отстали в голосовалке, уверенно лидируют по арестам. И не нужно говорить, что это заказуха.
11:48:37 05-02-2026
Гость (10:57:27 05-02-2026) А вы продолжаете неплохо жить, делая вид что голосовалко... Кто не без греха,пусть тот кинет в меня первый камень
12:00:46 05-02-2026
гость (11:48:37 05-02-2026) Кто не без греха,пусть тот кинет в меня первый камень... Да тут все НЕ без греха. Завалят вас каменюками...
Если уж пытаетесь, что то цитировать, то для начала погуглили бы хоть...
10:07:29 05-02-2026
Значит готовимся на 22%, иного от властей ждать не приходилось, всегда по максимуму людей "раздевают"
10:07:57 05-02-2026
Мне и первой волны хватило, чтобы начать копить долги... ФКР вы держитесь там и всего вам хорошего.
10:14:11 05-02-2026
Одна авантюра требует денег. Нефть и газ покупают в три раза дешевле, чем заложено в бюджете. Поэтому единственный способ привлечения денег в бюджет-налоги, штрафы, рост на ЖКХ. Тем, кто изначально поддерживал и поддерживает авантюру-пламенный привет
14:01:48 05-02-2026
Гость (10:14:11 05-02-2026) Одна авантюра требует денег. Нефть и газ покупают в три раза... люди - вторая нефть
14:49:28 05-02-2026
гость (14:01:48 05-02-2026) люди - вторая нефть...
Нефть может кончиться, а люди сами себя воспроизводят. Профит!
16:58:38 05-02-2026
Гость (10:14:11 05-02-2026) Одна авантюра требует денег. Нефть и газ покупают в три раза... нет не только налоги, вы можете поддержать государство покупкой ОФЗ на фондовом рынке.
10:19:16 05-02-2026
Пенсию подняли бы тыщ.на 5
10:25:14 05-02-2026
Пенс (10:19:16 05-02-2026) Пенсию подняли бы тыщ.на 5...
Да ты что, это же бюджет страны стразу рухнет(сарказм).
10:30:02 05-02-2026
Пенс (10:19:16 05-02-2026) Пенсию подняли бы тыщ.на 5... У вас нолика нет на клавиатуре? Слабо пропечатался.
10:39:31 05-02-2026
Пенс (10:19:16 05-02-2026) Пенсию подняли бы тыщ.на 5... Задачи нормальной жизни населения никогда не было у власти. Наоборот, повальная бедность и нищета-главная задача.
10:23:43 05-02-2026
Цена за гигакалорию выросла более чем на 1300, поясните от СГК каким боком это вяжется с повышением 1,7% ???
10:48:46 05-02-2026
Счёт не в нашу пользу (10:23:43 05-02-2026) Цена за гигакалорию выросла более чем на 1300, поясните от С... с математикой не дружите?
11:00:44 05-02-2026
Гость (10:48:46 05-02-2026) с математикой не дружите?... В декабре было 3200 А в январе 4500. Кто не дружит?
10:57:03 05-02-2026
Счёт не в нашу пользу (10:23:43 05-02-2026) Цена за гигакалорию выросла более чем на 1300, поясните от С... Декабрь стоимость ГКк была 3218, Январь 3272. Сами процент роста посчитать сумеете? И на сколько рост получился?
11:02:04 05-02-2026
Гость (10:57:03 05-02-2026) Декабрь стоимость ГКк была 3218, Январь 3272. Сами процент р... В декабре было 3200 А в январе 4500. Южный, относимся к ТЭЦ-3. Посчитай умник это на сколько процентов?
11:16:26 05-02-2026
Счет не в нашу пользу (11:02:04 05-02-2026) В декабре было 3200 А в январе 4500. Южный, относимся к ТЭЦ-... слепошарый посмотри в графе тарифы а не окончательную цену к оплате
11:18:21 05-02-2026
Гость (11:16:26 05-02-2026) слепошарый посмотри в графе тарифы а не окончательную цену ... Там видимо голова дадена, что бы в нее есть...
11:20:47 05-02-2026
Гость (11:18:21 05-02-2026) Там видимо голова дадена, что бы в нее есть...... Ещё один Фома не верующий
11:19:38 05-02-2026
Гость (11:16:26 05-02-2026) слепошарый посмотри в графе тарифы а не окончательную цену ... Сам такой, там и смотрим. Фото тут не скинуть чтобы наконец понял что есть такое у людей, повышение огромное.
11:16:41 05-02-2026
Счет не в нашу пользу (11:02:04 05-02-2026) В декабре было 3200 А в январе 4500. Южный, относимся к ТЭЦ-... Ну раз уж мы на ты перешли.
Глупышка, ты видимо стоимость Гкал. спутал с итоговой строчкой в квитанции. У меня тоже итоговая цифра выросла. Было 4,4 т.р. стало 5,3. Но и потребление выросло. Было 1,38 стало 1,62. Про повышение стоимости Гкал. я выше написал. Специально сравнил декабрь и январь. Внимательно квитанции сравни. Конкретно 3 цифры за каждый месяц. Количество потребления, стоимость и итого. Ну либо напиши сюда эти цифры. Тебе посчитают.
11:27:32 05-02-2026
Гость (11:16:41 05-02-2026) Ну раз уж мы на ты перешли.Глупышка, ты видимо стоимость... у него счеты сломались)))
11:30:09 05-02-2026
Гость (11:27:32 05-02-2026) у него счеты сломались)))... Там счетные палочки потеряны видимо...
Мама трубку не берет... Узнал бы у нее сколько тариф за тепло в январе. Живет на Сулиме.
11:37:47 05-02-2026
Гость (11:30:09 05-02-2026) Живет на Сулиме.. ))) тариф повысился на 1,7%
10:29:45 05-02-2026
Их душили душили. А они жкх всё равно платят...
10:32:13 05-02-2026
На 2%? Серьезно? 3500 отопление за однушку. В прошлом году было 2000. Этой осенью 2500. Теперь 3500. Какая занимательная математика.
10:32:59 05-02-2026
Если сейчас с 8,5т.р. оплата поднялась до 10,0т.р., то боюсь представить, сколько она будет после выборов.
10:34:55 05-02-2026
Новость позитивна в одном- когда то критическая масса должна скопиться и тогда бабах должнн быть.
Вопрос в цифре и сроках.
Корову иногда и пасти надо, не бесконечно же доить
10:47:54 05-02-2026
А отопление это более 50% от раздевалки, ой простите, коммуналки. Вот и считайте.
11:03:02 05-02-2026
Я за ипотеку уже меньше плачу чем за коммуналку ...Ну ни че...дальше доите народ все равно поднимиться
11:05:21 05-02-2026
А можно пенсии и зарплаты с октября также поднять - на 22 %? А то как-то повышение пенсии на 7,6% не коррелируется с повышением коммуналки до 22%. Или я плохой математик?
12:27:36 05-02-2026
Как то не вяжется с прогнозируемой Банком России инфляцией на 2-е полугодие в размере 4%.
12:32:58 05-02-2026
А можно красивое выражение "Вторая волна" заменить одним словом "Грабеж-2".
12:48:42 05-02-2026
Ну и повозмущались все тут ? и что будете делать дальше то?
13:38:43 05-02-2026
Гость (12:48:42 05-02-2026) Ну и повозмущались все тут ? и что будете делать дальше то?...
Так для этого Тырнет и существует: слили возмущение и успокоившись, пошли дальше пахать на ЖКХ
14:14:04 05-02-2026
Гость (12:48:42 05-02-2026) Ну и повозмущались все тут ? и что будете делать дальше то?... А дальше платить будет просто нечем...
14:31:21 05-02-2026
Гость (14:14:04 05-02-2026) А дальше платить будет просто нечем...... ладно.. а потом? когда набежит мильонный например долг
12:54:25 05-02-2026
Жулки и воры от власти должны хорошо кушать.
13:54:23 05-02-2026
Кто тут орал про СССР - и как сейчас жить это будет контрольный в уже " холодное " тело.
14:19:17 05-02-2026
к Сталину отношусь не очень за репрессии, но при нем цены снижались, жизнь после войны налаживалась, жилья строилось много, города отстраивались. А дело не в правителях, а в государственном строе, в другом типе экономики. Смена правителя ничего не даст. Хочу жить при социализме, где власть работает для людей, а не в интересах олигархов, как сейчас
14:58:14 05-02-2026
гость (14:19:17 05-02-2026) к Сталину отношусь не очень за репрессии, но при нем цены сн...
То есть, ты вот прямо сейчас хочешь начать работать шестидневку и получать еду и товары по карточкам как в 40-50е гг.? Или начнем устраивать трудовые лагеря для военнопленных и неугодных?
Вы видимо считаете, что СССР восстанавливался ударными темпами благодаря лично товарищу Сталину, а не из-за того как народ вкалывал в тяжеленных условиях.
15:51:22 05-02-2026
Дадада! В 40-50 годы карточки были чисто из-за того, что Сталин их просто по приколу ввел, чтоб народ голодал, а не потому, что к нам с очередной цивилизаторской миссией заявилась объединенная Европа?
16:06:18 05-02-2026
Гость (15:51:22 05-02-2026) Дадада! В 40-50 годы карточки были чисто из-за того, что Ста... Там в голове все затуманено... Где то голова про карточки и Сталина прочитала и это в ней отложилось... А как в конце 80-х начале 90-х сахар/мыло/сигареты и т.д. получали в очередях по талонам... Этого не было, потому что он/она не участвовали..
16:28:45 05-02-2026
Гость (15:51:22 05-02-2026) Дадада! В 40-50 годы карточки были чисто из-за того, что Ста...
Ты тупой? Твой дед с взводами французов, англичан и норвежцев бился под Москвой?
Речь вообще шла про "жизнь после войны налаживалась". Конечно она блин налаживалась, потому что война закончилась. Было бы крайне странно , если бы она стала еще хуже.
5-дневная рабочая неделя была введена только в 1967. Если всех сейчас заставить работать в субботу, ВВП представляете как вырастет. Хотите?
17:00:28 05-02-2026
Гость (16:28:45 05-02-2026) Ты тупой? Твой дед с взводами французов, англичан и норв... отвечу помесчику))) у нас народ в России живет и его давно не проведешь, кол-во трудоспособного населения которые ушли в самозанятые что то около 7-8 млн человек. Кого вы собрались в субботу выводить))) Не смешите.
14:43:17 05-02-2026
Их надо остановить!
15:08:53 05-02-2026
Внимательный из Б (14:43:17 05-02-2026) Их надо остановить!... и как же?
15:25:13 05-02-2026
Машина дров стоит 30т.р. и это на весь год,перезжайте в село.....
18:35:54 05-02-2026
Счёт не в нашу пользу (10:23:43 05-02-2026) Цена за гигакалорию выросла более чем на 1300, поясните от С... У нас в селе уже в том году гигакалория 5000 стоила
19:53:08 05-02-2026
Нравятся мне эти иксперды "... Рост может быть ниже." Чтобы без вашего оптимизма делали
00:33:07 07-02-2026
Гость (16:58:38 05-02-2026) нет не только налоги, вы можете поддержать государство покуп... Это государство скоро разлетится на личных самолётах по своим Европам и Америка. Тоже скажешь, поддержать.