Жителей Алтайского края ждет вторая волна роста тарифов ЖКХ с 1 октября

На отопление, воду, газ и вывоз мусора поднимутся цены на 8–22%

05 февраля 2026, 10:02, ИА Амител

Бумажная квитанция / Фото: amic.ru
Бумажная квитанция / Фото: amic.ru

Жители Алтайского края с 1 января столкнулись с первой волной повышения тарифов ЖКХ, но более значительный рост ожидается осенью. Согласно установленным лимитам, с 1 октября стоимость коммунальных услуг в регионе может вырасти на 11,2%. Однако по некоторым позициям, таким как вывоз ТКО, рост окажется значительно выше.

Отопление в Барнауле, Бийске и Рубцовске с января уже подорожало в среднем на 1,7%, а октябрьское повышение, по прогнозам, добавит еще 15–20%.

Холодное водоснабжение и водоотведение в краевой столице с января выросли незначительно (до 36–37 рублей за кубометр), но с 1 октября могут достичь 42–55 рублей. 

Газ подорожал примерно до 9,3–10,9 рубля за куб. м в зависимости от ветки, а осенью ожидается очередная индексация.

Особенно ощутимым станет рост тарифов на вывоз ТКО: в Барнаульской зоне для жителей многоквартирных домов плата с 1 января снизилась до 62,3 рубля с человека (ранее – 67,87 рубля), но с октября подскочит до 130,4 рубля — более чем вдвое. В остальных зонах рост тоже будет значительным.

Также с января повысились платежи за капитальный ремонт — теперь они составляют от 15,66 до 17,45 рубля за квадратный метр в месяц в зависимости от типа дома.

Жителям стоит готовиться к осеннему скачку расходов, но важно помнить, что установленные проценты являются предельным лимитом, и фактический рост может быть ниже.

Алтайский край ЖКХ цены

Комментарии 55

Avatar Picture
Алексей

10:05:36 05-02-2026

Эу вы тормозите там с ростом тарифов в своих правительствах. Счёт за январь на 17 тыс. руб. Че за дичь происходит???

  62 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:16:07 05-02-2026

Алексей (10:05:36 05-02-2026) Эу вы тормозите там с ростом тарифов в своих правительствах.... Целая пенсия! Голосуем правильно. Прошлый раз чуть отстали от ЕР на выборах.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:57:27 05-02-2026

Гость (10:16:07 05-02-2026) Целая пенсия! Голосуем правильно. Прошлый раз чуть отстали о...
А вы продолжаете неплохо жить, делая вид что голосовалкой что-то можно решить. А ваши сотоварищи, которые чуть отстали в голосовалке, уверенно лидируют по арестам. И не нужно говорить, что это заказуха.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:48:37 05-02-2026

Гость (10:57:27 05-02-2026) А вы продолжаете неплохо жить, делая вид что голосовалко... Кто не без греха,пусть тот кинет в меня первый камень

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:00:46 05-02-2026

гость (11:48:37 05-02-2026) Кто не без греха,пусть тот кинет в меня первый камень... Да тут все НЕ без греха. Завалят вас каменюками...
Если уж пытаетесь, что то цитировать, то для начала погуглили бы хоть...

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:07:29 05-02-2026

Значит готовимся на 22%, иного от властей ждать не приходилось, всегда по максимуму людей "раздевают"

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:07:57 05-02-2026

Мне и первой волны хватило, чтобы начать копить долги... ФКР вы держитесь там и всего вам хорошего.

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:14:11 05-02-2026

Одна авантюра требует денег. Нефть и газ покупают в три раза дешевле, чем заложено в бюджете. Поэтому единственный способ привлечения денег в бюджет-налоги, штрафы, рост на ЖКХ. Тем, кто изначально поддерживал и поддерживает авантюру-пламенный привет

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:01:48 05-02-2026

Гость (10:14:11 05-02-2026) Одна авантюра требует денег. Нефть и газ покупают в три раза... люди - вторая нефть

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:49:28 05-02-2026

гость (14:01:48 05-02-2026) люди - вторая нефть...
Нефть может кончиться, а люди сами себя воспроизводят. Профит!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:58:38 05-02-2026

Гость (10:14:11 05-02-2026) Одна авантюра требует денег. Нефть и газ покупают в три раза... нет не только налоги, вы можете поддержать государство покупкой ОФЗ на фондовом рынке.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пенс

10:19:16 05-02-2026

Пенсию подняли бы тыщ.на 5

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:25:14 05-02-2026

Пенс (10:19:16 05-02-2026) Пенсию подняли бы тыщ.на 5...
Да ты что, это же бюджет страны стразу рухнет(сарказм).

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:30:02 05-02-2026

Пенс (10:19:16 05-02-2026) Пенсию подняли бы тыщ.на 5... У вас нолика нет на клавиатуре? Слабо пропечатался.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:39:31 05-02-2026

Пенс (10:19:16 05-02-2026) Пенсию подняли бы тыщ.на 5... Задачи нормальной жизни населения никогда не было у власти. Наоборот, повальная бедность и нищета-главная задача.

  54 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Счёт не в нашу пользу

10:23:43 05-02-2026

Цена за гигакалорию выросла более чем на 1300, поясните от СГК каким боком это вяжется с повышением 1,7% ???

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:48:46 05-02-2026

Счёт не в нашу пользу (10:23:43 05-02-2026) Цена за гигакалорию выросла более чем на 1300, поясните от С... с математикой не дружите?

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Счёт не в нашу пользу

11:00:44 05-02-2026

Гость (10:48:46 05-02-2026) с математикой не дружите?... В декабре было 3200 А в январе 4500. Кто не дружит?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:57:03 05-02-2026

Счёт не в нашу пользу (10:23:43 05-02-2026) Цена за гигакалорию выросла более чем на 1300, поясните от С... Декабрь стоимость ГКк была 3218, Январь 3272. Сами процент роста посчитать сумеете? И на сколько рост получился?

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Счет не в нашу пользу

11:02:04 05-02-2026

Гость (10:57:03 05-02-2026) Декабрь стоимость ГКк была 3218, Январь 3272. Сами процент р... В декабре было 3200 А в январе 4500. Южный, относимся к ТЭЦ-3. Посчитай умник это на сколько процентов?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:16:26 05-02-2026

Счет не в нашу пользу (11:02:04 05-02-2026) В декабре было 3200 А в январе 4500. Южный, относимся к ТЭЦ-... слепошарый посмотри в графе тарифы а не окончательную цену к оплате

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:18:21 05-02-2026

Гость (11:16:26 05-02-2026) слепошарый посмотри в графе тарифы а не окончательную цену ... Там видимо голова дадена, что бы в нее есть...

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Счет не в нашу пользу

11:20:47 05-02-2026

Гость (11:18:21 05-02-2026) Там видимо голова дадена, что бы в нее есть...... Ещё один Фома не верующий

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Счет не в нашу пользу.

11:19:38 05-02-2026

Гость (11:16:26 05-02-2026) слепошарый посмотри в графе тарифы а не окончательную цену ... Сам такой, там и смотрим. Фото тут не скинуть чтобы наконец понял что есть такое у людей, повышение огромное.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:16:41 05-02-2026

Счет не в нашу пользу (11:02:04 05-02-2026) В декабре было 3200 А в январе 4500. Южный, относимся к ТЭЦ-... Ну раз уж мы на ты перешли.
Глупышка, ты видимо стоимость Гкал. спутал с итоговой строчкой в квитанции. У меня тоже итоговая цифра выросла. Было 4,4 т.р. стало 5,3. Но и потребление выросло. Было 1,38 стало 1,62. Про повышение стоимости Гкал. я выше написал. Специально сравнил декабрь и январь. Внимательно квитанции сравни. Конкретно 3 цифры за каждый месяц. Количество потребления, стоимость и итого. Ну либо напиши сюда эти цифры. Тебе посчитают.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:27:32 05-02-2026

Гость (11:16:41 05-02-2026) Ну раз уж мы на ты перешли.Глупышка, ты видимо стоимость... у него счеты сломались)))

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:30:09 05-02-2026

Гость (11:27:32 05-02-2026) у него счеты сломались)))... Там счетные палочки потеряны видимо...
Мама трубку не берет... Узнал бы у нее сколько тариф за тепло в январе. Живет на Сулиме.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:37:47 05-02-2026

Гость (11:30:09 05-02-2026) Живет на Сулиме.. ))) тариф повысился на 1,7%

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:29:45 05-02-2026

Их душили душили. А они жкх всё равно платят...

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
TenElkS

10:32:13 05-02-2026

На 2%? Серьезно? 3500 отопление за однушку. В прошлом году было 2000. Этой осенью 2500. Теперь 3500. Какая занимательная математика.

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:32:59 05-02-2026

Если сейчас с 8,5т.р. оплата поднялась до 10,0т.р., то боюсь представить, сколько она будет после выборов.

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:34:55 05-02-2026

Новость позитивна в одном- когда то критическая масса должна скопиться и тогда бабах должнн быть.
Вопрос в цифре и сроках.
Корову иногда и пасти надо, не бесконечно же доить

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:47:54 05-02-2026

Отопление в Барнауле, Бийске и Рубцовске с января уже подорожало в среднем на 1,7%, а октябрьское повышение, по прогнозам, добавит еще 15–20%.

А отопление это более 50% от раздевалки, ой простите, коммуналки. Вот и считайте.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:03:02 05-02-2026

Я за ипотеку уже меньше плачу чем за коммуналку ...Ну ни че...дальше доите народ все равно поднимиться

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:05:21 05-02-2026

А можно пенсии и зарплаты с октября также поднять - на 22 %? А то как-то повышение пенсии на 7,6% не коррелируется с повышением коммуналки до 22%. Или я плохой математик?

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:27:36 05-02-2026

Как то не вяжется с прогнозируемой Банком России инфляцией на 2-е полугодие в размере 4%.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:32:58 05-02-2026

А можно красивое выражение "Вторая волна" заменить одним словом "Грабеж-2".

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:48:42 05-02-2026

Ну и повозмущались все тут ? и что будете делать дальше то?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:38:43 05-02-2026

Гость (12:48:42 05-02-2026) Ну и повозмущались все тут ? и что будете делать дальше то?...
Так для этого Тырнет и существует: слили возмущение и успокоившись, пошли дальше пахать на ЖКХ

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:14:04 05-02-2026

Гость (12:48:42 05-02-2026) Ну и повозмущались все тут ? и что будете делать дальше то?... А дальше платить будет просто нечем...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:31:21 05-02-2026

Гость (14:14:04 05-02-2026) А дальше платить будет просто нечем...... ладно.. а потом? когда набежит мильонный например долг

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:54:25 05-02-2026

Жулки и воры от власти должны хорошо кушать.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:54:23 05-02-2026

Кто тут орал про СССР - и как сейчас жить это будет контрольный в уже " холодное " тело.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:19:17 05-02-2026

к Сталину отношусь не очень за репрессии, но при нем цены снижались, жизнь после войны налаживалась, жилья строилось много, города отстраивались. А дело не в правителях, а в государственном строе, в другом типе экономики. Смена правителя ничего не даст. Хочу жить при социализме, где власть работает для людей, а не в интересах олигархов, как сейчас

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:58:14 05-02-2026

гость (14:19:17 05-02-2026) к Сталину отношусь не очень за репрессии, но при нем цены сн...
То есть, ты вот прямо сейчас хочешь начать работать шестидневку и получать еду и товары по карточкам как в 40-50е гг.? Или начнем устраивать трудовые лагеря для военнопленных и неугодных?
Вы видимо считаете, что СССР восстанавливался ударными темпами благодаря лично товарищу Сталину, а не из-за того как народ вкалывал в тяжеленных условиях.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:51:22 05-02-2026

Дадада! В 40-50 годы карточки были чисто из-за того, что Сталин их просто по приколу ввел, чтоб народ голодал, а не потому, что к нам с очередной цивилизаторской миссией заявилась объединенная Европа?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:06:18 05-02-2026

Гость (15:51:22 05-02-2026) Дадада! В 40-50 годы карточки были чисто из-за того, что Ста... Там в голове все затуманено... Где то голова про карточки и Сталина прочитала и это в ней отложилось... А как в конце 80-х начале 90-х сахар/мыло/сигареты и т.д. получали в очередях по талонам... Этого не было, потому что он/она не участвовали..

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:28:45 05-02-2026

Гость (15:51:22 05-02-2026) Дадада! В 40-50 годы карточки были чисто из-за того, что Ста...
Ты тупой? Твой дед с взводами французов, англичан и норвежцев бился под Москвой?

Речь вообще шла про "жизнь после войны налаживалась". Конечно она блин налаживалась, потому что война закончилась. Было бы крайне странно , если бы она стала еще хуже.
5-дневная рабочая неделя была введена только в 1967. Если всех сейчас заставить работать в субботу, ВВП представляете как вырастет. Хотите?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:00:28 05-02-2026

Гость (16:28:45 05-02-2026) Ты тупой? Твой дед с взводами французов, англичан и норв... отвечу помесчику))) у нас народ в России живет и его давно не проведешь, кол-во трудоспособного населения которые ушли в самозанятые что то около 7-8 млн человек. Кого вы собрались в субботу выводить))) Не смешите.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Внимательный из Б

14:43:17 05-02-2026

Их надо остановить!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:08:53 05-02-2026

Внимательный из Б (14:43:17 05-02-2026) Их надо остановить!... и как же?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Село.

15:25:13 05-02-2026

Машина дров стоит 30т.р. и это на весь год,перезжайте в село.....

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

18:35:54 05-02-2026

Счёт не в нашу пользу (10:23:43 05-02-2026) Цена за гигакалорию выросла более чем на 1300, поясните от С... У нас в селе уже в том году гигакалория 5000 стоила

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:53:08 05-02-2026

Нравятся мне эти иксперды "... Рост может быть ниже." Чтобы без вашего оптимизма делали

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:33:07 07-02-2026

Гость (16:58:38 05-02-2026) нет не только налоги, вы можете поддержать государство покуп... Это государство скоро разлетится на личных самолётах по своим Европам и Америка. Тоже скажешь, поддержать.

  0 Нравится
Ответить
