Жителей Алтайского края ждет вторая волна роста тарифов ЖКХ с 1 октября

На отопление, воду, газ и вывоз мусора поднимутся цены на 8–22%

05 февраля 2026, 10:02, ИА Амител

Бумажная квитанция / Фото: amic.ru

Жители Алтайского края с 1 января столкнулись с первой волной повышения тарифов ЖКХ, но более значительный рост ожидается осенью. Согласно установленным лимитам, с 1 октября стоимость коммунальных услуг в регионе может вырасти на 11,2%. Однако по некоторым позициям, таким как вывоз ТКО, рост окажется значительно выше.

Отопление в Барнауле, Бийске и Рубцовске с января уже подорожало в среднем на 1,7%, а октябрьское повышение, по прогнозам, добавит еще 15–20%.

Холодное водоснабжение и водоотведение в краевой столице с января выросли незначительно (до 36–37 рублей за кубометр), но с 1 октября могут достичь 42–55 рублей.

Газ подорожал примерно до 9,3–10,9 рубля за куб. м в зависимости от ветки, а осенью ожидается очередная индексация.

Особенно ощутимым станет рост тарифов на вывоз ТКО: в Барнаульской зоне для жителей многоквартирных домов плата с 1 января снизилась до 62,3 рубля с человека (ранее – 67,87 рубля), но с октября подскочит до 130,4 рубля — более чем вдвое. В остальных зонах рост тоже будет значительным.

Также с января повысились платежи за капитальный ремонт — теперь они составляют от 15,66 до 17,45 рубля за квадратный метр в месяц в зависимости от типа дома.

Жителям стоит готовиться к осеннему скачку расходов, но важно помнить, что установленные проценты являются предельным лимитом, и фактический рост может быть ниже.