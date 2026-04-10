Меру поддержки для семей с детьми анонсировали еще в прошлом году, но заявления начнут принимать в июне

10 апреля 2026, 08:14, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 июня в России начнут принимать заявления на получение новой денежной меры поддержки. Речь идет о семейной налоговой выплате, которую в СМИ уже успели назвать "налоговым кешбэком".

О том, кто имеет право на эту выплату, какой будет ее сумма и как подать заявление, — в нашем материале.

1 Что за новая семейная выплата появится в России с 1 июня 2026 года? Это инструмент поддержки, похожий на налоговый вычет. Суть состоит в том, что для семей, которые попадают под условия получения выплаты, ставка НДФЛ за прошедший год будет равняться не 13%, как для всех остальных, а 6%. И пусть семья уже заплатила налоги по общей ставке, разницу ей вернут. Налог на добавленную стоимость за прошлый год для получателей пересчитают и перечислят им ту сумму, которую они "переплатили" по ставке 13%. Поэтому меру поддержки и назвали "налоговым кешбэком". Сначала семья платит налоги, как все, но по прошествии некоторого времени может вернуть часть суммы. Семейную налоговую выплату ввели по инициативе Владимира Путина. Назначать эту меру поддержки по заявлению будет Соцфонд РФ.

2 Кто имеет право на семейную налоговую выплату? Право на новую выплату имеют работающие родители с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет (или до 23, если ребенок продолжает учиться очно), в чьих семьях среднедушевой доход не превышает полутора прожиточных минимумов. Ранее в Минтруде подсчитали, что для получения "налогового кешбэка" в 2026-м общий доход семьи за 2025-й должен составить около 1,3 млн рублей. Глава ведомства Антон Котяков сообщал, что выплату, по прогнозам, получат около 7,3 млн работающих родителей, а всего мера поддержки коснется порядка 11 млн детей.

4 Как подать заявление на получение семейной налоговой выплаты? Прием заявлений стартует 1 июня. Сделать это можно через "Госуслуги", в МФЦ или в клиентских офисах Соцфонда. Большую часть необходимых данных специалисты Социального фонда соберут самостоятельно, но в ряде случаев родителей попросят подтвердить свои доходы справками.

5 До какого числа нужно успеть подать заявление? Чтобы получить семейную налоговую выплату за 2025 год, заявление нужно успеть подать до 1 октября.