С 1 июня родители двух и более детей смогут оформить семейную налоговую выплату

Социальный фонд вернет разницу между уплаченным НДФЛ за 2025 год и льготной ставкой 6%

30 мая 2026, 15:33, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что Социальный фонд России с 1 июня начнет принимать заявления на получение ежегодной семейной выплаты, сообщает ТАСС.

«Родители двух и более детей с 1 июня до 1 октября 2026 года смогут оформить и получить дополнительную поддержку через механизм ежегодной семейной выплаты», — сказал Котяков.

Он пояснил, что после получения заявления уплаченный в 2025 году налог пересчитают по ставке 6%, а Социальный фонд вернет разницу единым платежом. Таким образом, родители, имевшие официальный доход в прошлом году, смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ.

На такую поддержку могут рассчитывать работающие родители двоих и более детей при условии, что среднедушевой доход семьи за 2025 год составил менее 1,5 регионального прожиточного минимума на человека, а имущество соответствует установленным критериям.

По предварительным данным, семейная налоговая выплата охватит более четырех миллионов семей, в которых воспитываются почти 11 миллионов детей.