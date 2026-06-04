Более 500 семей на Алтае получили новую семейную выплату

Алтайское отделение Соцфонда перечислило первые средства родителям, подавшим соответствующие заявления

04 июня 2026, 20:32, ИА Амител

Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае родители начали получать новую семейную выплату. Краевое отделение Социального фонда перечислило первые средства родителям, подавшим заявления на ежегодную семейную выплату. Новая мера поддержки начала работать 1 июня.

На утро 3 июня пособие одобрено более чем 500 заявителям. Средний срок назначения — пять дней.

«Новая мера поддержки вызвала большой отклик у земляков. Чтобы ускорить процесс, мы максимально задействовали наши цифровые инструменты, что позволило сократить стандартный срок рассмотрения заявлений. Первые выплаты направлены родителям уже сегодня», — отметила управляющий отделением СФР по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.

Как пояснили в пресс-службе Соцфонда, заявление можно подать одним из трех способов:

через "Госуслуги";

в клиентской службе Отделения СФР;

в МФЦ.

В большинстве случаев для оформления достаточно только заявления. Остальные сведения краевое Отделение Социального фонда собирает и проверяет самостоятельно — через систему межведомственного взаимодействия.