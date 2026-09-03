Это не только привычные права, СТС и страховка: для коммерческого транспорта критически важны еще два документа — путевой лист и карта для тахографа

03 сентября 2026, 14:40, ИА Амител

Водитель, смена / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Автомобильный юрист Лев Воропаев сообщил "Газете.ru", что, помимо водительского удостоверения, свидетельства о регистрации и полиса ОСАГО, для грузовых автомобилей требуются путевой лист, накладные, разрешения и карта тахографа.

"Для грузовых транспортных средств обязательно наличие путевого листа, документов на груз, разрешений на перевозку тяжеловесных или опасных грузов, а также карты тахографа", — отметил адвокат.

Воропаев пояснил, что водительское удостоверение, свидетельство о регистрации и ОСАГО нужны для грузовых машин так же, как и для легковых. Но дополнительно водитель должен иметь путевой лист, в котором указаны данные перевозчика, а при перевозке груза — транспортную или товарно-транспортную накладную.

"Для негабаритных грузов нужно специальное разрешение, для опасных — документ по форме ДОПОГ. Также обязательна карта тахографа, поскольку все грузовые автомобили должны быть ими оснащены", — добавил эксперт.

По словам Воропаева, при международных перевозках добавляется CMR-накладная, а если водитель застрахован по международному соглашению — полис гражданской ответственности. Этот список, по мнению юриста, является полным перечнем документов, необходимых для грузовых автомобилей.

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