Онищенко выступил в поддержку новых правил труда и отдыха для водителей
Специфика работы водителя носит "операторский" характер: при минимальной физической нагрузке мозг находится в постоянном напряжении, а это само по себе создает серьезную нагрузку на организм
30 июля 2026, 21:30, ИА Амител
В России были приняты новые правила, регулирующие режим труда и отдыха водителей. Геннадий Онищенко, член Российской академии наук и специалист в области эпидемиологии, считает эти изменения необходимыми для повышения безопасности и защиты прав трудящихся, пишет Life.ru.
Он отмечает, что современные автомобили, особенно китайского производства, оснащены системами, контролирующими состояние водителя и сигнализирующими о его сонливости.
«Сам факт, что устанавливается такая норма, очень важен», — отметил Онищенко.
Он подчеркнул, что работа водителя преимущественно умственная, с низкой физической активностью, но при этом мозг находится в постоянном напряжении.
«Этот диссонанс между работой мозга и обездвиженным телом сам по себе вреден», — пояснил академик.
Онищенко добавил, что строгие нормы отдыха помогут предотвратить заболевания, связанные с такой работой. Аналогичный подход уже используется для локомотивных бригад и пилотов, где всегда присутствует резервный специалист на случай чрезвычайной ситуации.
Он также сообщил, что исследования воздействия стресса и усталости на водителей продолжаются — это критически важно сегодня, когда скорости на транспорте постоянно растут, требуя от машинистов предельной концентрации.
«Контроль состояния здоровья водителя как гаранта безопасности — это серьезная медицинская проблема», — заключил он.
23:26:55 30-07-2026
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