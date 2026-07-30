Специфика работы водителя носит "операторский" характер: при минимальной физической нагрузке мозг находится в постоянном напряжении, а это само по себе создает серьезную нагрузку на организм

30 июля 2026, 21:30, ИА Амител

Уставший водитель / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России были приняты новые правила, регулирующие режим труда и отдыха водителей. Геннадий Онищенко, член Российской академии наук и специалист в области эпидемиологии, считает эти изменения необходимыми для повышения безопасности и защиты прав трудящихся, пишет Life.ru.

Он отмечает, что современные автомобили, особенно китайского производства, оснащены системами, контролирующими состояние водителя и сигнализирующими о его сонливости.

«Сам факт, что устанавливается такая норма, очень важен», — отметил Онищенко.

Он подчеркнул, что работа водителя преимущественно умственная, с низкой физической активностью, но при этом мозг находится в постоянном напряжении.

«Этот диссонанс между работой мозга и обездвиженным телом сам по себе вреден», — пояснил академик.

Онищенко добавил, что строгие нормы отдыха помогут предотвратить заболевания, связанные с такой работой. Аналогичный подход уже используется для локомотивных бригад и пилотов, где всегда присутствует резервный специалист на случай чрезвычайной ситуации.

Он также сообщил, что исследования воздействия стресса и усталости на водителей продолжаются — это критически важно сегодня, когда скорости на транспорте постоянно растут, требуя от машинистов предельной концентрации.