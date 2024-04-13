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Юрий Куклачев перенес обширный инфаркт

По словам Эдгарда Запашного, сейчас дрессировщик в стабильном тяжелом состоянии

13 апреля 2024, 15:59, ИА Амител

Юрий Куклачев / Кадр: телеканал "Мир 24"
Юрий Куклачев / Кадр: телеканал "Мир 24"

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев перенес операцию на сердце, которая шла больше трех часов, сообщил гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

По его информации, операцию Куклачеву провели в связи с обширным инфарктом. Сейчас его состояние тяжелое, но стабильное.

12 апреля клоуну и дрессировщику Куклачеву стало плохо во время юбилейного концерта. 75-летнего артиста госпитализировали.

культура Шоу-бизнес

Комментарии 3

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Гость

18:15:22 13-04-2024

Скорейшего выздоровления!

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Виталий

19:06:07 13-04-2024

Скорейшего выздоровления!
Помоги Господи!

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Гость

11:01:14 15-04-2024

Выздоровления! Светлый человек!

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