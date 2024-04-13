Юрий Куклачев перенес обширный инфаркт
По словам Эдгарда Запашного, сейчас дрессировщик в стабильном тяжелом состоянии
13 апреля 2024, 15:59, ИА Амител
Юрий Куклачев / Кадр: телеканал "Мир 24"
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев перенес операцию на сердце, которая шла больше трех часов, сообщил гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.
По его информации, операцию Куклачеву провели в связи с обширным инфарктом. Сейчас его состояние тяжелое, но стабильное.
12 апреля клоуну и дрессировщику Куклачеву стало плохо во время юбилейного концерта. 75-летнего артиста госпитализировали.
18:15:22 13-04-2024
Скорейшего выздоровления!
19:06:07 13-04-2024
Скорейшего выздоровления!
Помоги Господи!
11:01:14 15-04-2024
Выздоровления! Светлый человек!