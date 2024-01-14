НОВОСТИЗдоровье

Загадочную и смертоносную "болезнь X" собираются обсудить на ВЭФ

По информации ученых, заболевание может унести в 20 раз больше жизней, чем коронавирус

14 января 2024, 10:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

На Всемирном экономическом форуме в Давосе планируют обсудить "болезнь X". Об этом сказано в сообщении на сайте организации.

Принимать участие в обсуждении будет глава минздрава Бразилии и другие эксперты.

"Учитывая новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная "болезнь X" может привести к смертям в 20 раз большим, чем пандемия коронавируса, какие новые усилия необходимы для подготовки систем здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам?" – сказано в анонсе встречи.

Отмечается, что "болезнью X" может стать одно из бактериологических заболеваний, которое уже известно человечеству. 

Здоровье Наука

Комментарии 11

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Гость

10:37:51 14-01-2024

Косоглазых изобретение новое ?

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гость

11:03:16 14-01-2024

Опять пендосы придумали...

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Гена

11:50:20 14-01-2024

Дай бог не дожить... От ковида обчухатться не могу

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Гость

15:13:35 14-01-2024

Гена (11:50:20 14-01-2024) Дай бог не дожить... От ковида обчухатться не могу... Гена, Богу ты не нужен, он никого не забирает и не наказывает, а вот тот кто в данный момент пока правит на земле, запросто услышит тебя и заберет. Не поступай опрометчиво, следи за своим языком.

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Гость

12:13:23 14-01-2024

Редакция, лучше нагуглите и опубликуйте материал об обнаружении побочки от мрнк-вакцины файзера. У многих привитых страдает репродуктивная система, что у мужчин, что у женщих в яичках и яичниках часть структур замещается спайковым белком и наступает частичное или полное бесплодие. Не путать с вакциной Спутник, у нее другой принцип воздействия. Речь именно про новые мрнк-вакцины

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Гость

20:25:15 14-01-2024

Гость (12:13:23 14-01-2024) Редакция, лучше нагуглите и опубликуйте материал об обнаруже... Зачем это вам? У нас пфайзерами не кололи.

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Гость

12:53:50 14-01-2024

Опять всех изолировать собираются?

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Гость

12:55:42 14-01-2024

у нас не гуглят, у нас перепечатывают)

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Бойан

16:24:32 14-01-2024

Народонаселение нужно держать в постоянном страхе и изумлении...

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Гость

20:49:39 14-01-2024

Бойан (16:24:32 14-01-2024) Народонаселение нужно держать в постоянном страхе и изумлени... Тупое народонаселение действительно надо держать в страхе.

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Гость

22:18:06 14-01-2024

Туберкулёз

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