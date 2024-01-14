Загадочную и смертоносную "болезнь X" собираются обсудить на ВЭФ

По информации ученых, заболевание может унести в 20 раз больше жизней, чем коронавирус

14 января 2024, 10:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

На Всемирном экономическом форуме в Давосе планируют обсудить "болезнь X". Об этом сказано в сообщении на сайте организации.

Принимать участие в обсуждении будет глава минздрава Бразилии и другие эксперты.

"Учитывая новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная "болезнь X" может привести к смертям в 20 раз большим, чем пандемия коронавируса, какие новые усилия необходимы для подготовки систем здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам?" – сказано в анонсе встречи.

Отмечается, что "болезнью X" может стать одно из бактериологических заболеваний, которое уже известно человечеству.