Загадочную и смертоносную "болезнь X" собираются обсудить на ВЭФ
По информации ученых, заболевание может унести в 20 раз больше жизней, чем коронавирус
14 января 2024, 10:10, ИА Амител
На Всемирном экономическом форуме в Давосе планируют обсудить "болезнь X". Об этом сказано в сообщении на сайте организации.
Принимать участие в обсуждении будет глава минздрава Бразилии и другие эксперты.
"Учитывая новые предупреждения Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная "болезнь X" может привести к смертям в 20 раз большим, чем пандемия коронавируса, какие новые усилия необходимы для подготовки систем здравоохранения к многочисленным предстоящим вызовам?" – сказано в анонсе встречи.
Отмечается, что "болезнью X" может стать одно из бактериологических заболеваний, которое уже известно человечеству.
10:37:51 14-01-2024
Косоглазых изобретение новое ?
11:03:16 14-01-2024
Опять пендосы придумали...
11:50:20 14-01-2024
Дай бог не дожить... От ковида обчухатться не могу
15:13:35 14-01-2024
Гена (11:50:20 14-01-2024) Дай бог не дожить... От ковида обчухатться не могу... Гена, Богу ты не нужен, он никого не забирает и не наказывает, а вот тот кто в данный момент пока правит на земле, запросто услышит тебя и заберет. Не поступай опрометчиво, следи за своим языком.
12:13:23 14-01-2024
Редакция, лучше нагуглите и опубликуйте материал об обнаружении побочки от мрнк-вакцины файзера. У многих привитых страдает репродуктивная система, что у мужчин, что у женщих в яичках и яичниках часть структур замещается спайковым белком и наступает частичное или полное бесплодие. Не путать с вакциной Спутник, у нее другой принцип воздействия. Речь именно про новые мрнк-вакцины
20:25:15 14-01-2024
Гость (12:13:23 14-01-2024) Редакция, лучше нагуглите и опубликуйте материал об обнаруже... Зачем это вам? У нас пфайзерами не кололи.
12:53:50 14-01-2024
Опять всех изолировать собираются?
12:55:42 14-01-2024
у нас не гуглят, у нас перепечатывают)
16:24:32 14-01-2024
Народонаселение нужно держать в постоянном страхе и изумлении...
20:49:39 14-01-2024
Бойан (16:24:32 14-01-2024) Народонаселение нужно держать в постоянном страхе и изумлени... Тупое народонаселение действительно надо держать в страхе.
22:18:06 14-01-2024
Туберкулёз