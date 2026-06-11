Солнце, песок и ожидание. Как выглядит городской пляж Барнаула в преддверии открытия

Спасаясь от аномальной жары, барнаульцы уже заполнили берега у еще закрытого городского пляжа

11 июня 2026, 07:00, ИА Амител

Городской пляж перед открытием / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Городской пляж на острове Помазкин в Барнауле практически готов к началу купального сезона. Однако официально принимать отдыхающих он сможет только после получения положительных результатов исследований воды и песка, а также проверки дна водолазами.

На территории продолжаются работы. Подрядная организация — ООО "Майами-Импорт" — выровняла здесь песчаную зону, очистила береговую линию от мусора и устанавливает инфраструктуру для отдыхающих. Перед открытием здесь проведут дезинфекцию санитарных зон и лежаков, обработают территорию от клещей и комаров, а также разместят дополнительные контейнеры для отходов.

Представитель подрядчика Виталий рассказал amic.ru, что пробы воды и песка уже взяты, а обследование дна должно пройти в ближайшее время.

«Пробы воды и песка уже взяли. Нам сообщили, что процесс проверки постараются ускорить. Завтра (11 июня. — Прим. ред.) с утра должны прийти водолазы, проверить дно. После получения всех необходимых заключений мы сможем официально открыть пляж для посетителей», — рассказал он.

Несмотря на действующий запрет, многие горожане уже стремятся к воде из-за установившейся в Барнауле сильной жары. Поскольку вход на официальный пляж пока закрыт, отдыхающие массово располагаются на прилегающих участках берега справа и слева от подготавливаемой территории.

Подрядчик напоминает, что находиться на пляже до его официального открытия небезопасно. Сейчас специалисты уточняют границы зоны ответственности. По словам представителя компании, в этом году из-за изменения береговой линии площадь песчаной части несколько сократилась. Официальная территория пляжа составит около 100 метров по береговой линии и 20 метров вглубь акватории.

Во время работы корреспондента на месте сотрудники профилактических служб проводили разъяснительную работу с отдыхающими. В частности, инспектор вывел с прибрежной территории нескольких несовершеннолетних девочек. Специалисты напоминают, что детям запрещено купаться и находиться у воды без сопровождения взрослых.

В этом сезоне посетителей ждут и некоторые нововведения. На пляже появятся душевые кабины, установлен детский аттракцион-карусель, планируется работа двух кафе и пекарни. Отдыхающие смогут приобрести прохладительные морсы и свежие нарезанные фрукты. Кроме того, организаторы намерены возобновить проведение семейных культурных мероприятий на прилегающей территории.

После открытия на пляже будут работать спасатели. Для посетителей подготовят всю необходимую инфраструктуру для комфортного и безопасного отдыха.

При благоприятных результатах всех проверок открыть единственный бесплатный городской пляж планируют уже на ближайших выходных.