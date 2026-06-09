Какие бассейны и пляжи открыты в Барнауле? Цены и время работы

Всего этим летом будут работать пять пляжей и девять бассейнов под открытым небом

09 июня 2026, 13:00, ИА Амител

Жара. Пляж в Барнауле / Фото: amic.ru

Сейчас все девять открытых бассейнов Барнаула доступны для купания. А вместе с ними — и два пляжа из пяти. Amic.ru выяснил, сколько нужно заплатить за вход и в какое время можно прийти охладиться в жару.

Открытые пляжи Барнаула

Пляж "Лапа"

Пляж "Лапа" — это водный парк в Барнауле, расположенный в районе Гребного канала. Он открыл сезон 1 июня.

До пляжа можно доехать на электричке — станция "Гребной канал" расположена в трех минутах ходьбы от комплекса. Также организован бесплатный автобусный трансфер от площади Октября (остановка "Молодежный театр").

Где находится: Новосибирский тракт, 23.

Режим работы: с 10:00 до 22:00.

Цены:

понедельник-четверг с 10:00 до 22:00 — 500 рублей;

пятница-воскресенье с 10:00 до 18:00 — 900 рублей, с 18:00 до 22:00 — 500 рублей;

дети от 0 до 5 лет (включительно) — бесплатно;

дети с 6 до 12 лет (включительно) — 300 рублей (независимо от дня недели и времени посещения).

"Природа и человек"

Кемпинг-парк "Природа и человек" расположен на озере Пионерском в Барнауле. Это оборудованный пляж с инфраструктурой для отдыха на природе.

Где находится: шоссе Ленточный Бор, 24а.

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 20:00.

Цены: взрослый — 900 рублей;

детский (до 12 лет) — 700 рублей;

для пенсионеров — 700 рублей;

для детей до 5 лет — бесплатно.

Открытые бассейны

Комплекс "Пляж"

Комплекс открытых бассейнов "Пляж" в парке спорта Алексея Смертина также открылся 1 июня. Гостей ждут падел, пляжный волейбол, вкусная еда, освежающие напитки.

Где находится: Ленинградская улица, 7а.

Режим работы: с 10:00 до 21:00.

Цены: 1200 рублей — взрослый;

600 рублей — дети с 3 до 13 лет (включительно);

бесплатно — дети до 3 лет.

"Планета Q"

"Планета Q" открыла свой большой бассейн 1 июня. Также в этот день для детей проводят анимационную программу с 14:00 до 17:00.

Где находится: Байкальская, 47.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.

Цены: взрослым — 1250 рублей;

детям с 3 до 12 лет — 600 рублей;

вечерний тариф с 17:00 — 500 рублей для всех;

детям до 3 лет бесплатно.

Бассейн "Обь"

Искупаться теперь также можно в бассейне "Обь".

Где находится: ул. Папанинцев, 96.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.

Цены:

Взрослый билет — 450 рублей (сеанс 45 минут), 1100 рублей — от трех и более часов;

для школьников до 17 лет — 350 рублей (сеанс 45 минут), 800 рублей (от трех и более часов);

для детей до 7 лет вместе со взрослым — 300 рублей (сеанс 45 минут), 700 рублей (от трех и более часов);

для организованных групп школьников и дошкольников (не менее 12 человек) входной билет по 330 рублей.

PoolSide

Открылся и летний бассейн PoolSide. Вода здесь тоже с подогревом. На территории работают кафе. Для гостей проводят развлекательные мероприятия.

Где находится: ул. Жасминная, 3а.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.

Цены:

взрослый — 900 рублей;

детский — 500 рублей;

в будни после 18:00: взрослый — 600 рублей, детский — 300 рублей.

Парк-отель "Чайка"

Это база отдыха в сосновом лесу на берегу реки Барнаулки, в 20 минутах от центра города. Здесь гостям предлагают купание в открытых бассейнах, проживание в отеле, спортивный отдых и не только.

Где находится: ул. Пионерская Долина, 4.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00.

Цены:

для взрослых и детей от 13 лет — 900 рублей в будние и выходные дни;

для детей от 5 до 12 лет включительно — 500 рублей в будние и выходные дни;

для детей до 5 лет — бесплатно.

Парк-отель "Лесные Дали"

Парк-отель "Лесные Дали" — это гостинично-ресторанный комплекс, расположенный в сосновом бору Барнаула. На его территории есть открытые бассейны для купания.

Где находится: ул. Широкая просека, 17.

Режим работы: круглосуточно

Цены: взрослый — 700 рублей;

детский (до 12 лет) — 450 рублей.

Бассейн "Адриатика"

Бассейн "Адриатика" в Барнауле — это открытый бассейн, в котором проводят занятия по плаванию. Также здесь есть возможность просто искупаться в свое удовольствие.

Где находится: ул. Попова, 167.

Режим работы:

Цены по действующим акциям в июне:

первое пробное посещение (разовое, 40 минут) — 590 рублей;

разовое плавание — 750 рублей.

Абонемент на месяц:

(на 30 дней / 13 посещений с 08:00 до 14:00) — 4640 рублей (посещение 356 рублей);

свободный вход на 30 дней / 10 посещений — 4480 рублей (посещение 448 рублей);

свободный вход на 30 дней / 8 посещений — 4900 рублей;

на 30 дней / 6 посещений — 3800 рублей.

Абонемент на три месяца (свободное плавание):

на 90 дней / 24 посещения — 8720 рублей (посещение 363 рубля);

на 90 дней / 15 посещений — 5920 рублей (посещение 394 рубля);

Абонемент на шесть месяцев (свободное плавание):

на 180 дней / 48 посещений — 14 800 рублей (посещение 308 рублей).

Бассейн "Магис Спорт"

Бассейн "Магис Спорт" в Барнауле — это часть семейного фитнес-клуба, где можно заниматься плаванием, аквааэробикой и другими водными активностями. Клуб предлагает несколько бассейнов в разных филиалах.

В одном из них можно свободно купаться.

Где находится: ул. Взлетная, 25.

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 21:00.

Цены:

дети до 3 лет — бесплатно;

дети до 16 лет — 400 рублей;

карты с бассейном вне своего времени карты — 500 рублей;

все карты без бассейна — 500 рублей;

карты с бассейном в рамках времени карты — бесплатно;

гости клуба, в том числе его члены на пр. Красноармейском, 25, — 700 рублей.

"Арлекино Aqua"

В летнем бассейне в парке "Арлекино" вода подогревается до 30 градусов. Есть кабинки для переодевания, можно воспользоваться шезлонгами. Работает кафе, есть прокат инвентаря.

Для гостей проводят развлекательные мероприятия, в том числе пенные вечеринки, аниматоры для детей, можно заниматься аквааэробикой, рассказала управляющая бассейном Влада Щемелинина.

Со своей едой и напитками бассейн посещать нельзя, можно взять воду в закрытых бутылках 0,5 л.

Где находится: ул. Георгия Исакова, 149а.

Режим работы: ежедневно (в зависимости от погодных условий) с 10:00 до 21:00

Цены: дневной абонемент для взрослого (от 14 лет) — 1000 рублей, детский (от 3 до 14 лет) — 500 рублей;

Вечерний абонемент (с 18:00 до 21:00) — 600 руб. для взрослого и 300 рублей — для ребенка.