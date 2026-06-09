Какие бассейны и пляжи открыты в Барнауле? Цены и время работы
Всего этим летом будут работать пять пляжей и девять бассейнов под открытым небом
09 июня 2026, 13:00, ИА Амител
Сейчас все девять открытых бассейнов Барнаула доступны для купания. А вместе с ними — и два пляжа из пяти. Amic.ru выяснил, сколько нужно заплатить за вход и в какое время можно прийти охладиться в жару.
Открытые пляжи Барнаула
Пляж "Лапа"
Пляж "Лапа" — это водный парк в Барнауле, расположенный в районе Гребного канала. Он открыл сезон 1 июня.
До пляжа можно доехать на электричке — станция "Гребной канал" расположена в трех минутах ходьбы от комплекса. Также организован бесплатный автобусный трансфер от площади Октября (остановка "Молодежный театр").
Где находится: Новосибирский тракт, 23.
Режим работы: с 10:00 до 22:00.
Цены:
понедельник-четверг с 10:00 до 22:00 — 500 рублей;
пятница-воскресенье с 10:00 до 18:00 — 900 рублей, с 18:00 до 22:00 — 500 рублей;
дети от 0 до 5 лет (включительно) — бесплатно;
дети с 6 до 12 лет (включительно) — 300 рублей (независимо от дня недели и времени посещения).
"Природа и человек"
Кемпинг-парк "Природа и человек" расположен на озере Пионерском в Барнауле. Это оборудованный пляж с инфраструктурой для отдыха на природе.
Где находится: шоссе Ленточный Бор, 24а.
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 20:00.
Цены: взрослый — 900 рублей;
детский (до 12 лет) — 700 рублей;
для пенсионеров — 700 рублей;
для детей до 5 лет — бесплатно.
Открытые бассейны
Комплекс "Пляж"
Комплекс открытых бассейнов "Пляж" в парке спорта Алексея Смертина также открылся 1 июня. Гостей ждут падел, пляжный волейбол, вкусная еда, освежающие напитки.
Где находится: Ленинградская улица, 7а.
Режим работы: с 10:00 до 21:00.
Цены: 1200 рублей — взрослый;
600 рублей — дети с 3 до 13 лет (включительно);
бесплатно — дети до 3 лет.
"Планета Q"
"Планета Q" открыла свой большой бассейн 1 июня. Также в этот день для детей проводят анимационную программу с 14:00 до 17:00.
Где находится: Байкальская, 47.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.
Цены: взрослым — 1250 рублей;
детям с 3 до 12 лет — 600 рублей;
вечерний тариф с 17:00 — 500 рублей для всех;
детям до 3 лет бесплатно.
Бассейн "Обь"
Искупаться теперь также можно в бассейне "Обь".
Где находится: ул. Папанинцев, 96.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.
Цены:
Взрослый билет — 450 рублей (сеанс 45 минут), 1100 рублей — от трех и более часов;
для школьников до 17 лет — 350 рублей (сеанс 45 минут), 800 рублей (от трех и более часов);
для детей до 7 лет вместе со взрослым — 300 рублей (сеанс 45 минут), 700 рублей (от трех и более часов);
для организованных групп школьников и дошкольников (не менее 12 человек) входной билет по 330 рублей.
PoolSide
Открылся и летний бассейн PoolSide. Вода здесь тоже с подогревом. На территории работают кафе. Для гостей проводят развлекательные мероприятия.
Где находится: ул. Жасминная, 3а.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.
Цены:
взрослый — 900 рублей;
детский — 500 рублей;
в будни после 18:00: взрослый — 600 рублей, детский — 300 рублей.
Парк-отель "Чайка"
Это база отдыха в сосновом лесу на берегу реки Барнаулки, в 20 минутах от центра города. Здесь гостям предлагают купание в открытых бассейнах, проживание в отеле, спортивный отдых и не только.
Где находится: ул. Пионерская Долина, 4.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00.
Цены:
для взрослых и детей от 13 лет — 900 рублей в будние и выходные дни;
для детей от 5 до 12 лет включительно — 500 рублей в будние и выходные дни;
для детей до 5 лет — бесплатно.
Парк-отель "Лесные Дали"
Парк-отель "Лесные Дали" — это гостинично-ресторанный комплекс, расположенный в сосновом бору Барнаула. На его территории есть открытые бассейны для купания.
Где находится: ул. Широкая просека, 17.
Режим работы: круглосуточно
Цены: взрослый — 700 рублей;
детский (до 12 лет) — 450 рублей.
Бассейн "Адриатика"
Бассейн "Адриатика" в Барнауле — это открытый бассейн, в котором проводят занятия по плаванию. Также здесь есть возможность просто искупаться в свое удовольствие.
Где находится: ул. Попова, 167.
Режим работы:
Цены по действующим акциям в июне:
первое пробное посещение (разовое, 40 минут) — 590 рублей;
разовое плавание — 750 рублей.
Абонемент на месяц:
(на 30 дней / 13 посещений с 08:00 до 14:00) — 4640 рублей (посещение 356 рублей);
свободный вход на 30 дней / 10 посещений — 4480 рублей (посещение 448 рублей);
свободный вход на 30 дней / 8 посещений — 4900 рублей;
на 30 дней / 6 посещений — 3800 рублей.
Абонемент на три месяца (свободное плавание):
на 90 дней / 24 посещения — 8720 рублей (посещение 363 рубля);
на 90 дней / 15 посещений — 5920 рублей (посещение 394 рубля);
Абонемент на шесть месяцев (свободное плавание):
на 180 дней / 48 посещений — 14 800 рублей (посещение 308 рублей).
Бассейн "Магис Спорт"
Бассейн "Магис Спорт" в Барнауле — это часть семейного фитнес-клуба, где можно заниматься плаванием, аквааэробикой и другими водными активностями. Клуб предлагает несколько бассейнов в разных филиалах.
В одном из них можно свободно купаться.
Где находится: ул. Взлетная, 25.
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 21:00.
Цены:
дети до 3 лет — бесплатно;
дети до 16 лет — 400 рублей;
карты с бассейном вне своего времени карты — 500 рублей;
все карты без бассейна — 500 рублей;
карты с бассейном в рамках времени карты — бесплатно;
гости клуба, в том числе его члены на пр. Красноармейском, 25, — 700 рублей.
"Арлекино Aqua"
В летнем бассейне в парке "Арлекино" вода подогревается до 30 градусов. Есть кабинки для переодевания, можно воспользоваться шезлонгами. Работает кафе, есть прокат инвентаря.
Для гостей проводят развлекательные мероприятия, в том числе пенные вечеринки, аниматоры для детей, можно заниматься аквааэробикой, рассказала управляющая бассейном Влада Щемелинина.
Со своей едой и напитками бассейн посещать нельзя, можно взять воду в закрытых бутылках 0,5 л.
Где находится: ул. Георгия Исакова, 149а.
Режим работы: ежедневно (в зависимости от погодных условий) с 10:00 до 21:00
Цены: дневной абонемент для взрослого (от 14 лет) — 1000 рублей, детский (от 3 до 14 лет) — 500 рублей;
Вечерний абонемент (с 18:00 до 21:00) — 600 руб. для взрослого и 300 рублей — для ребенка.
13:28:13 09-06-2026
Арлекина 1000 ещё ладно, куда ни шло, но гадюшник на Пионерском за 900 это уже перебор
13:41:12 09-06-2026
Цены, конечно, улёт. Семье, чтобы просто искупаться, минимум 2000 надо, кошмар!
14:05:59 09-06-2026
Гость (13:41:12 09-06-2026) Цены, конечно, улёт. Семье, чтобы просто искупаться, минимум... можете купаться в луже, в дикой Лосихе, в ванне. разнылась. зачем заводить семью, если 2000 - это вам КОШМАР! уж не позорились бы так
14:44:57 09-06-2026
Гость (14:05:59 09-06-2026) можете купаться в луже, в дикой Лосихе, в ванне. разнылась. ... ну каждый день вы туда ходить вряд ли будете. Это реально не всем по карману.Хотя бы потому,что фаст фуд есть вредно. Особенно несколько раз в день. А чем там на платном пляже еще кормить себя и детей,непонятно. Опять же, вАрлекино все замечательно,но когда народу много,то плавать негде,все время задеваешь других людей.
16:05:38 09-06-2026
Гость (14:44:57 09-06-2026) ну каждый день вы туда ходить вряд ли будете. Это реально не... "все время задеваешь других людей" - это ужасно))))
14:48:58 09-06-2026
Гость (14:05:59 09-06-2026) можете купаться в луже, в дикой Лосихе, в ванне. разнылась. ... ну так-то это просто зайти 2 тыс. Вы еду посчитайте на всех. И общий ценник будет ого-го. И если вы планируете ходить каждый день,то готовы несколько раз в день питаться фаст фудом? да, где-то есть какие-то салаты и каши,но в основном фаст фуд.
12:26:58 14-06-2026
Гость (14:05:59 09-06-2026) можете купаться в луже, в дикой Лосихе, в ванне. разнылась. ...
3т. на семью-это как раз для по зарплатам края)))Плюс еда,проезд))) А вдруг дети решат несколько раз искупнуться в неделю?!
ВСЁ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ!
14:21:34 09-06-2026
Гость (13:41:12 09-06-2026) Цены, конечно, улёт. Семье, чтобы просто искупаться, минимум... еду не забудьте посчитать
21:49:40 09-06-2026
Гость (14:21:34 09-06-2026) еду не забудьте посчитать... А дома если бы вы сидели, не ели бы что ли?
13:41:23 09-06-2026
А "Варежка"?
14:07:00 09-06-2026
Гость (13:41:23 09-06-2026) А "Варежка"? ... крайне не советую Варежку и Адриатику.!! .... о, боже.., если б вы знали...
15:32:04 09-06-2026
Гость (13:41:23 09-06-2026) А "Варежка"? ... Почему общедоступное озеро "Варежка" перестало быть общедоступным?
Пусть буржуи строят свои бассейны с нуля, а не захватывают народную собственность!!!
14:19:28 09-06-2026
И почему это дети в фонтане купаются? Может потому, что негде? С какого перепуга Лапа стала платной? Может сюда перенести городской бесплатный пляж, а тот бизнес пусть забирает себе. Всё равно большее время он не работает.
14:21:16 09-06-2026
Город не реке. Бесплатный пляж один,открывается в лучшем случае в июле и максимум месяц функционирует. Остальное платно. А потом удивляются,что люди купаются где попало. Почти все платные пляжи запрещают со своей едой,вы ко входу еще пару тысяч добавьте на питание. И еще будете ждать его минут 40 минимум.
14:59:08 09-06-2026
И только муниципальный городской пляж опять закрыт...)) Речь сейчас не о том какой он- эта отдельная и наболевшая тема. Конечно, зачем столице края бесплатный пляж.У нас исключительно богатеи живут))
Обидно за жителей и стыдно за власть. Каждый год одно и тоже.
15:12:45 09-06-2026
Гость (14:59:08 09-06-2026) И только муниципальный городской пляж опять закрыт...)) Речь... А стыдно то перед кем?
15:19:28 09-06-2026
Гость (15:12:45 09-06-2026) А стыдно то перед кем?... Это ахеджакнутая. Ей перед всеми стыдно и она у всех готова просить прощение.
15:30:42 09-06-2026
Какого чёрта кто-то оттяпал себе озеро "Пионерское", которое всегда было общедоступным? Стройте бассейны, но забирать НАРОДНОЕ это за гранью!
17:51:13 09-06-2026
Особенно удивили цены за час в Оби, малюсенький и грязный бассейн в колодце от здания, туда солнце после 5 уже не попапдает
18:02:10 09-06-2026
Позорище, город на реке,а раньше теплоходе за пять копеек на пляж в Затон возил,через пять минут отплывал,полненький,
19:02:58 09-06-2026
Пора администрации вмешаться в ценообразование платных пляжей и бассейнов. И сделать не более 300 руб. Если не можете - введите дотации, где город будет оплачивать не менее половины от стоимости. Особенно это касается семей с детьми.
21:14:52 09-06-2026
Гость (19:02:58 09-06-2026) Пора администрации вмешаться в ценообразование платных пляже... Ваши хотелки напомнили мне старые шуточки, про таких всежелающих... Там были слова по грудь и про запах моря. Либо про чесание ржавой консервной банкой.
Сделайте свой бассейн и пускайте туда всех желающих.
22:17:03 09-06-2026
Гость (21:14:52 09-06-2026) Ваши хотелки напомнили мне старые шуточки, про таких всежела... Про искусственные с вами согласен, вопрос про естественные которые оказались выкуплены/в аренде у частников. Мне лично все равно на эти пляжи, неделю занят, выходные в пределах " пока рулить не надоест " хоть куда могу поехать. Ценник для посещения совсем не низкий именно про естественные водоемы.
07:14:30 10-06-2026
2 взрослых и ребенок. Вход 2500-3000. Перекус в лес дня по минимуму 2000 на всех. Итого 5000 рублей день. На Бали за 5000 номер в 4* гостинице можно снять. И там кроме бассейна и завтрака будет еще и сам номер на сутки. С обслуживанием, уборкой, чистым постельным, полотенцами и тд. Уважаемые знатоки, внимание вопрос! Кто подофигел с ценообразованием?
20:29:16 10-06-2026
Поэтому если бы не ездили на такие платники, цены снизили бы! А так пробиться некуда, везде народу тьма, вот и задирают ценник
11:30:18 14-06-2026
Гость (07:14:30 10-06-2026) 2 взрослых и ребенок. Вход 2500-3000. Перекус в лес дня по м... Ну Вы летите туда, а ещё не забудьте за перемещение Вашей пятой точки добавить, плюс попути Вы кушать захотите)
02:23:38 11-06-2026
Спасатели напоминают: купаться в водоемах Краснодара запрещено!
В краевой столице нет ни одного оборудованного пляжа для купания. Специалисты Роспотребнадзора с мая взяли 27 проб воды и провели 135 исследований: согласно их результатам, качество воды не соответствует нормам.
13:16:49 14-06-2026
Кубаноид (02:23:38 11-06-2026) Спасатели напоминают: купаться в водоемах Краснодара запреще...
Разумен ли тот, кто, живя на Кубани, пишет на новостных сайтах АК? Своих что ли мало? Просто смешно.
18:23:02 11-06-2026
Купаться в бульоне с бактериями и людскими выделениями, да ещё и за деньги -особого рода извращение. Буэ...