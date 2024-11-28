Заключенные в США зачали ребенка через тюремную вентиляцию
Девочка родилась здоровой
28 ноября 2024, 15:32, ИА Амител
В штате Флорида, США, двое заключенных смогли зачать ребенка через вентиляционную шахту, которая соединяла их камеры. Об этом сообщает издание Daily Star.
29-летняя Дэйзи Линк, отбывающая наказание в тюрьме Майами, родила девочку в июне. Отцом ребенка стал 23-летний Джоан Депас, находящийся там же.
Заключённые обнаружили, что их камеры соединены вентиляционной шахтой, через которую можно общаться и передавать небольшие предметы. Линк и Депас начали общаться, и между ними возникли романтические отношения. Депас очень хотел стать отцом, и Линк поддержала его в этом.
Преступник начал собирать свою сперму в пищевую пленку и пять раз в день передавать ее возлюбленной.
"Он как бы скручивал ее, как сигарету, прикреплял к леске, которая была в вентиляции, а я вытягивала ее. Я помещала ее в свечи для лечения молочницы, а потом вводила в себя", – рассказала Линк о процессе зачатия.
В настоящее время девочка находится на попечении семьи Линк, поскольку и она, и Депас продолжают отбывать наказание и ожидают судебных разбирательств по своим делам. Депас сравнил Линк с Девой Марией, поскольку ребенок родился без физического контакта между ними.
17:13:21 28-11-2024
Когда-то в Томске в и60-х была популярной песня"Да здравствует прогресс, развитие науки,\ Мы электричеством развеем злую скуку\И если надо будет взять с кого налог,\ лишь только стоит подвести электроток.\ Большие бани мы построим в Вашингтоне,\ И красоток насажаем в Белом доме,\ И из Европы через Тихий океан,\ Любить мы будем по электропроводам.\ У наших студентов уже тогда чувствовался инновационный подход к серьезному делу. А пиндосы все по старинке.
21:18:53 28-11-2024
Да ладно, в 23 он хотел стать отцом))) Но заголовок, как обычно, отменный)))))
22:47:01 28-11-2024
напоминает сцену из фильма веном 2 да будет карнаж