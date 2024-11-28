Заключенные в США зачали ребенка через тюремную вентиляцию

Девочка родилась здоровой

28 ноября 2024, 15:32, ИА Амител

Младенец / Фото: https://unsplash.com/s/photos/baby

В штате Флорида, США, двое заключенных смогли зачать ребенка через вентиляционную шахту, которая соединяла их камеры. Об этом сообщает издание Daily Star.

29-летняя Дэйзи Линк, отбывающая наказание в тюрьме Майами, родила девочку в июне. Отцом ребенка стал 23-летний Джоан Депас, находящийся там же.

Заключённые обнаружили, что их камеры соединены вентиляционной шахтой, через которую можно общаться и передавать небольшие предметы. Линк и Депас начали общаться, и между ними возникли романтические отношения. Депас очень хотел стать отцом, и Линк поддержала его в этом.

Преступник начал собирать свою сперму в пищевую пленку и пять раз в день передавать ее возлюбленной.

"Он как бы скручивал ее, как сигарету, прикреплял к леске, которая была в вентиляции, а я вытягивала ее. Я помещала ее в свечи для лечения молочницы, а потом вводила в себя", – рассказала Линк о процессе зачатия.

В настоящее время девочка находится на попечении семьи Линк, поскольку и она, и Депас продолжают отбывать наказание и ожидают судебных разбирательств по своим делам. Депас сравнил Линк с Девой Марией, поскольку ребенок родился без физического контакта между ними.