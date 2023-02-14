Замгенпрокурора РФ и губернатор Томенко вручили ключи от квартиры вдове ветерана ВОВ

Женщину также порадовали цветами и памятными подарками

14 февраля 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края

Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин, губернатор Виктор Томенко и прокурор Алтайского края Антон Герман поздравили с новосельем и вручили ключи от новой квартиры в Новоалтайске вдове ветерана Великой Отечественной войны Нине Потехиной.

Женщину также порадовали цветами и памятными подарками.

Как сообщили в краевой прокуратуре, в 2022 году ведомство и органы соцзащиты выявили проблемы 15 ветеранов ВОВ, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В итоге на обеспечение жильём тогда дополнительно выделили больше 50 млн рублей.

Вопрос соблюдения жилищных прав ветеранов при этом по-прежнему остаётся на особом контроле прокуратуры края, подчеркнули в ведомстве.