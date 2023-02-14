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Замгенпрокурора РФ и губернатор Томенко вручили ключи от квартиры вдове ветерана ВОВ

Женщину также порадовали цветами и памятными подарками

14 февраля 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: прокуратура Алтайского края
Фото: прокуратура Алтайского края

Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин, губернатор Виктор Томенко и прокурор Алтайского края Антон Герман поздравили с новосельем и вручили ключи от новой квартиры в Новоалтайске вдове ветерана Великой Отечественной войны Нине Потехиной.

Женщину также порадовали цветами и памятными подарками.

Как сообщили в краевой прокуратуре, в 2022 году ведомство и органы соцзащиты выявили проблемы 15 ветеранов ВОВ, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В итоге на обеспечение жильём тогда дополнительно выделили больше 50 млн рублей.

Вопрос соблюдения жилищных прав ветеранов при этом по-прежнему остаётся на особом контроле прокуратуры края, подчеркнули в ведомстве.

Комментарии 5

  • жалко, что моей бабушке так не повезло. *****Орел, решка?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • А в каком году Владимир Владимирович издавал указ чтоб решить проблему улучшении жилищных условий для этой группы людей и даже деньги на это выделил?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Очень рад за бабушку. Это одна из 15? А что с остальными ветеранами, которые нуждаются в улучшении? Какие критерии первоочередности ветеранов их и так МАЛО осталось!?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Даже слов нет! Какой позор для местной власти, что раньше не могли обеспечить ветеранов квартирами, им же не нужно элитное жильё! Хотя мне кажется уже давно Президент требовал обеспечить жильём ветеранов, видно для местных царьков указ не указ.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Показуха
    15 февраля, Гость   Ответить
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