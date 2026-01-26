Запредельная организованность. Как пассажиры рейса Пхукет — Барнаул ждали вылета из Китая
Одна из пассажирок самолета с отказавшим двигателем рассказала, в каких условиях ожидала запасной борт
26 января 2026, 12:56, ИА Амител
Китайская сторона сделала все возможное, чтобы пассажиры рейса Пхукет – Барнаул чувствовали себя комфортно во время ожидания запасного самолета. Об этом в своем Telegram-канале рассказала Анастасия, летевшая этим бортом.
Напомним, Boeing 757 авиакомпании Azur Air 23 января подал сигнал бедствия в небе над Китаем из-за проблем с двигателем. В итоге он благополучно совершил экстренную посадку в аэропорту Ланьчжоу.
"Никакой паники"
Сам инцидент для пассажиров прошел без паники, но в напряженной обстановке, рассказала в своем канале Анастасия.
«Мы летели рейсом Azur Air ZF-2998 из Пхукета в Барнаул, все было как обычно. Я даже поспать успела. Через несколько часов после взлета нам объявили, что будет зона турбулентности. Потом – аварийная посадка. Да-да, сначала никто не понял, что именно происходит. Нам не сразу сказали, в каком аэропорту будем садиться, только "ближайший". Потом – да, это будет Китай, Ланьчжоу», – написала девушка.По ее словам, момент посадки был эмоционально непростым, ведь стюардессы инструктировали пассажиров, предполагая все варианты событий.
«Когда стюардессы кричали прижать руки и наклониться, у меня внутри был полный "фильм ужасов"», – рассказала пассажирка.Работу всего экипажа в экстренной ситуации она оценила очень высоко. Посадка в итоге прошла спокойно.
«Это было мягко. Даже идеально. […] Пилоты – профессионалы, экипаж – на уровне, посадка – лучше, чем можно было ожидать», – подытожила Анастасия.Она добавила, что точно запомнит на всю жизнь полет, который добавил ей "седых волос".
"Выстраивали живые коридоры из людей"
Также девушка оказалась в восторге от того, как с пассажирами рейса Пхукет – Барнаул обращалась китайская сторона.
«В аэропорту нас приняли быстро и суперорганизованно. Китайцы улыбаются, помогают, все четко, быстро, культурно – я даже не успела до конца осознать, где я», – написала она.Всех, кто был на борту, оперативно загрузили в автобусы и отвезли в отель, где накормили ужином. Но уже после полуночи пассажирам нужно было вновь возвращаться в аэропорт, чтобы добраться до Барнаула резервным самолетом.
Девушку поразило, что сотрудники аэропорта Ланьчжоу, в штатном режиме работавшего до 23:00, ради тех, кто летел рейсом Azur Air, трудились всю ночь: запасной борт взлетел лишь в 6 часов утра.
«Выстраивали живые коридоры из людей, чтобы мы никуда не свернули, везде сопровождали, помогали, объясняли. Без криков. Без хаоса. Без "разбирайтесь сами". Честно – огромнейшая благодарность китайской стороне. Такого уровня организации я не видела нигде», – восхитилась пассажирка.Организованность китайцев она оценила как "запредельную".
Что произошло?
Самолет Boeing 757-2Q8, принадлежащий авиакомпании Azur Air и выполнявший рейс ZF-2998 Пхукет – Барнаул в пятницу, подал сигнал бедствия примерно через три с половиной часа после взлета. Экипажем было принято решение экстренно сажать борт в китайском аэропорту Ланьчжоу, что и было успешно выполнено.
Никто не пострадал. Дождавшись запасного самолета авиакомпании в Китае, пассажиры благополучно добрались до пункта назначения.
Причиной инцидента стали выход из строя датчика давления масла и последовавшие за этим перебои в работе двигателя, вызвавшие потерю тяги.
13:00:37 26-01-2026
в том. что у Китая все будет проведено четко, даже не могло быть сомнений.
14:29:28 26-01-2026
Гость (13:00:37 26-01-2026) в том. что у Китая все будет проведено четко, даже не могло ... А вы пробовали в Китае напрямую приобрести оборудование?
19:29:26 26-01-2026
Гость (13:00:37 26-01-2026) в том. что у Китая все будет проведено четко, даже не могло ... Да ладно, чего китайцы
В мае прошлого года довелось возвращаясь из Калининграда и посидеть в Домодедово под "ковром" полсуток.
S7 отработали даже не на твердую 5 а на все 6.
За 12 часов ночного бдения 3 ваучера каждому на питание по 3000, каждые 2 часа ваучер на воду, это всё прилетало автоматом, пуш в приложение + дублировалось на почту и в смс. Нас было трое, семья с подростком, 3*3*3=27 тысяч только на еду за ночь, даже с ценами аэропорта, хватило более чем.
Единственный даже не минус, так, пол минуса. Мы с женой статусники с парой десятков полётов в год, "извинительных" миль еще насыпали, сын летает редко, ему не досталось. но это мелочи
14:38:46 26-01-2026
От датчика вряд ли была бы потеря тяги, скорее всего проблема была глубже, датчик только ее сигнализатор
14:42:20 26-01-2026
Не надо преувеличивать радушие китайцев - за обслуживание аварийного борта они получат хорошие деньги, поэтому делают все эти прелести с плохо скрываемой улыбкой радости. Коридоры из людей - действительно, чтобы никто не смылся и не попросил политического убежища или не выкинул какой-нибудь неприятный сюрприз. Если в Барнео сядет аварийный самолёт, например, Париж-Пекин, наши аэропортские тоже будут довольны.
02:14:12 27-01-2026
В 2014 году Летели из из Новосибирска в Урумчи (Китай). Салон бизнесс класса был пуст.
Так как наша дочь второклассница была самая младшая пассажирка нашей семье предоставили места в бизнесс классе. Дочь легла и уснула на двух сиденьях. Я с женой также сидели довольно вольготно. Кормили правда так же как всех, но все равно приятно. Когда возвращались из Китая в Новосибирск история повторилась. Полет занимал всего 2 часа, но мы его не заметили вообще.
09:42:21 27-01-2026
Реальный пример за аэрофобов - самолет не упал, но у тебя седые волосы со слов самой пассажирки. А так да сантели самый безопасный вид транспорта.
И кстати, аэрофилы же говорят что все системы дублируются в самолете? Куда делся запасной датчик давления масла?