Одна из пассажирок самолета с отказавшим двигателем рассказала, в каких условиях ожидала запасной борт

26 января 2026, 12:56, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

Китайская сторона сделала все возможное, чтобы пассажиры рейса Пхукет – Барнаул чувствовали себя комфортно во время ожидания запасного самолета. Об этом в своем Telegram-канале рассказала Анастасия, летевшая этим бортом.

Напомним, Boeing 757 авиакомпании Azur Air 23 января подал сигнал бедствия в небе над Китаем из-за проблем с двигателем. В итоге он благополучно совершил экстренную посадку в аэропорту Ланьчжоу.

"Никакой паники"

Сам инцидент для пассажиров прошел без паники, но в напряженной обстановке, рассказала в своем канале Анастасия.

«Мы летели рейсом Azur Air ZF-2998 из Пхукета в Барнаул, все было как обычно. Я даже поспать успела. Через несколько часов после взлета нам объявили, что будет зона турбулентности. Потом – аварийная посадка. Да-да, сначала никто не понял, что именно происходит. Нам не сразу сказали, в каком аэропорту будем садиться, только "ближайший". Потом – да, это будет Китай, Ланьчжоу», – написала девушка.По ее словам, момент посадки был эмоционально непростым, ведь стюардессы инструктировали пассажиров, предполагая все варианты событий.

«Когда стюардессы кричали прижать руки и наклониться, у меня внутри был полный "фильм ужасов"», – рассказала пассажирка.Работу всего экипажа в экстренной ситуации она оценила очень высоко. Посадка в итоге прошла спокойно.

«Это было мягко. Даже идеально. […] Пилоты – профессионалы, экипаж – на уровне, посадка – лучше, чем можно было ожидать», – подытожила Анастасия.Она добавила, что точно запомнит на всю жизнь полет, который добавил ей "седых волос".

"Выстраивали живые коридоры из людей"

Также девушка оказалась в восторге от того, как с пассажирами рейса Пхукет – Барнаул обращалась китайская сторона.

«В аэропорту нас приняли быстро и суперорганизованно. Китайцы улыбаются, помогают, все четко, быстро, культурно – я даже не успела до конца осознать, где я», – написала она.Всех, кто был на борту, оперативно загрузили в автобусы и отвезли в отель, где накормили ужином. Но уже после полуночи пассажирам нужно было вновь возвращаться в аэропорт, чтобы добраться до Барнаула резервным самолетом.

Девушку поразило, что сотрудники аэропорта Ланьчжоу, в штатном режиме работавшего до 23:00, ради тех, кто летел рейсом Azur Air, трудились всю ночь: запасной борт взлетел лишь в 6 часов утра.

«Выстраивали живые коридоры из людей, чтобы мы никуда не свернули, везде сопровождали, помогали, объясняли. Без криков. Без хаоса. Без "разбирайтесь сами". Честно – огромнейшая благодарность китайской стороне. Такого уровня организации я не видела нигде», – восхитилась пассажирка.Организованность китайцев она оценила как "запредельную".

Что произошло?

Самолет Boeing 757-2Q8, принадлежащий авиакомпании Azur Air и выполнявший рейс ZF-2998 Пхукет – Барнаул в пятницу, подал сигнал бедствия примерно через три с половиной часа после взлета. Экипажем было принято решение экстренно сажать борт в китайском аэропорту Ланьчжоу, что и было успешно выполнено.

Никто не пострадал. Дождавшись запасного самолета авиакомпании в Китае, пассажиры благополучно добрались до пункта назначения.

Причиной инцидента стали выход из строя датчика давления масла и последовавшие за этим перебои в работе двигателя, вызвавшие потерю тяги.