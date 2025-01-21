Защита осужденного застройщика Клейнатовского намерена оспорить приговор

Центральный районный суд 21 января приговорил Клейнатовского к двум годам и десяти дням исправительных работ

21 января 2025, 13:20, Антон Дегтярев

Евгений Клейнатовский / Фото: amic.ru

Защита барнаульского застройщика, главы компании "ПР-Холдинг" Евгения Клейнатовского не согласилась с решением Центрального районного суда, который приговорил бизнесмена к двум годам и десяти дням исправительных работ по статьям 201 ч. 1 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями без тяжких последствий") и 173.1 ч. 2 п. "б" УК РФ ("Незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору"). Вину по статье о злоупотреблении полномочиями Клейнатовский не признает, так что приговор будет обжалован. Об этом amic.ru сообщил адвокат подсудимого Владислав Барутенко.

"Конечно, мы не удовлетворены приговором. По статье 201 ч. 1 УК РФ мы просили оправдательный приговор. По второй статье – 173.1 ч. 2 п. "б" УК РФ – была признательная позиция, так что приговор был ожидаем, хотя можно было ограничиться штрафом. Мы обязаны обжаловать решение суда, потому что позиция была согласована. Подадим апелляцию по одной статье или по двум – это будет обсуждаться с подзащитным", – пояснил он.

Дело Клейнатовского по статье 201 ч.1 УК РФ связано со строительством дома в Белокурихе. С фирмой обвиняемого был заключен госконтракт на приобретение квартир для 15 детей-сирот. Кроме того, он подписал предварительный договор с женщиной, которая хотела купить жилье в этом доме. Компания Клейнатовского не уложилась в сроки строительства, ситуация с ценами на рынке изменилась, поэтому все договоры застройщик расторг в одностороннем порядке и распродал недвижимость по более высокой стоимости. В итоге дети-сироты и женщина остались без обещанных квартир.

Дело о незаконном образовании юрлица группой лиц возбудили из-за того, что Клейнатовский назначил номинальным руководителем "ПР-Холдинг" подставное лицо – Сергея Иванова, которому по статье 173.1 ч. 2 п. "б" УК РФ также дали 180 дней обязательных работ.

При этом, по информации источников, против Клейнатовского возбуждено и дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") из-за затянувшегося строительства ЖК "Жемчужина" на улице Партизанской, 76, в Барнауле. Следствие считает, что руководство "ПР-Холдинга" могло похитить 223 млн рублей из 780 млн, которые дольщики отдали за квартиры. Это дело возбудили в марте 2024 года, а 28 декабря дом уже сдали, рассказал Клейнатовский в последнем слове.