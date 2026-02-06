Завышать цены таксистам при поездках в снегопад планируют запретить
В Госдуме предложили новые меры по регулированию цен
06 февраля 2026, 14:46, ИА Амител
Депутаты Государственной Думы направили запросы в Министерство транспорта Российской Федерации и Федеральную антимонопольную службу с предложением установить потолок для роста цен на такси, обусловленного неблагоприятными погодными условиями. Информацию об этом передают "Известия".
Как следует из письма главы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, текущая система вариативной стоимости поездок в такси, автоматически реагирующая на повышенный спрос, технические неполадки или изменения дорожно-транспортной ситуации, ведет к существенному удорожанию услуг. По мнению парламентария, такая практика способствует нарастанию социального напряжения и вызывает негативную реакцию у граждан.
Нилов подчеркнул, что алгоритмы позволяют увеличивать стоимость поездок в разы по сравнению с первоначальными тарифами. Это создает неоправданно высокую финансовую нагрузку на население, особенно в тех случаях, когда такси является единственным доступным видом транспорта.
14:50:55 06-02-2026
Ну он просто не поедет
14:57:37 06-02-2026
Ну да, ну да! Рост налогов и тарифов на ЖКХ и бешеные цены на продукты и предметы первой необходимости никакой социальной напряженности не вызывают. Также как нищенский прожиточный минимум и издевательски низкие зарплаты и пенсии. И повышение пенсионного возраста. Это все фигня, главное - рост расценок на такси в дождь и снегопад.
14:57:47 06-02-2026
запрещатели совсем головешкой поехали?
ну значит в этот период совсем такси не будет. ни дорогого ни дешевого
15:01:27 06-02-2026
Гость (14:57:47 06-02-2026) ну значит в этот период совсем такси не будет. ни дорогого ни дешевого Ну значит деткам таксиста будет нечего кушать. Пусть идет в народное хозяйство, а не оппу в тепле катает.
15:47:53 06-02-2026
Гость (15:01:27 06-02-2026) Ну значит деткам таксиста будет нечего кушать. Пусть идет в ... делать-то что-то умеете, или три вида бумажек по стопкам раскладывать?
так доходы падают и сокращать скоро начнут
15:53:59 06-02-2026
Гость (15:47:53 06-02-2026) делать-то что-то умеете, или три вида бумажек по стопкам рас... Дорогой, в непогоду, таксист. Вы не за меня переживайте, я вашими услугами не пользуюсь. Вы за свой семейный бюджет думайте. Будет неделя снегопадов, а вы дома на диване 5-ю точку греть останетесь, так что вы кушать станете? Только не рассказывайте сказки, что у вас пол тумбочки деньгами набито.
16:10:22 06-02-2026
Гость (15:53:59 06-02-2026) Дорогой, в непогоду, таксист. Вы не за меня переживайте, я в... в таски не нуждаюсь.
по факту, после сокращения, кабинетные протиратели штанов редко находят место, даже в народном хозяйстве.
16:14:36 06-02-2026
Гость (16:10:22 06-02-2026) после сокращения, кабинетные протиратели штанов редко находят место, даже в народном хозяйстве.
Само собой. Потому и идут в таксисты.
16:21:59 06-02-2026
Гость (16:14:36 06-02-2026) Само собой. Потому и идут в таксисты.... Фигня. Большинство таксистов - это "калымщики". Основное место работы у них - не такси.
Так что будете ходить в снегопады пешком. А таксисты станут больше времени проводить с семьёй.
16:34:07 06-02-2026
Кхм... (16:21:59 06-02-2026) Фигня. Большинство таксистов - это "калымщики". Основное мес... Все прекрасно знают, что у таксистов, через одного, собственный прибыльный бизнес. А таксуют они для души.
И пусть хоть все из дома не выезжают и сидят с голодной семьей. На дорогах будет меньше машин и больше порядка.
15:56:30 06-02-2026
Гость (15:01:27 06-02-2026) Ну значит деткам таксиста будет нечего кушать. Пусть идет в ... О. Уже 4 таксиста отметились с минусами. Вы там по рациям свяжитесь. Пусть не сидящие в интернете, тоже зайдут и минусы поставят.
15:02:29 06-02-2026
Повышать цену в разумных пределах, а не как у нас в 2-5 раз!
15:06:28 06-02-2026
Надо запретить идиотам быть депутатами ГД.
15:29:33 06-02-2026
Креативят пацаны. Даю подсказку - запретите сразу снегопад и на сдачу гололед.
15:33:18 06-02-2026
А мож надо снег чистить оперативно, а то весь город колом стоит, а таксист который тратит на поездку времени в 3 раза больше обычного должен за те же деньги возить? Да он просто будет отдыхать в этот день и все.
15:56:01 06-02-2026
Надо порядок наводить на транспорте, а не придумывать хрень всякую. Вот в Новоалтайске почти постоянно нет первого или второго, или обоих выходов утреннего №134. Ставят с него трекер на автобус №19, люди ждут, по 2гис идет №134, а на самом деле мимо пролетает №19, потом №134 просто исчезает. И звонили, и требовали, всё бесполезно. Ни расписания не меняют, ни порядка не наводят. Не выгодно-свалите с маршрута, ну сколько можно бегать на остановку, на которой нет нужного автобуса. Не хотят ездить водители, тогда соствьте для них расписание, но чтобы они по нему ездили, людям на работу надо, а приходится 3 км брести до других остановок. И это в 6 утра. А видели бы вы стаи собак...Почему у нас везде дурдом? И зачем нам огромная свора чиновников, не желающая наводить порядок, за что они получают деньги?
16:00:34 06-02-2026
"По мнению парламентария, такая практика способствует нарастанию социального напряжения и вызывает негативную реакцию у граждан"======== А повышение на все и вся, это не вызывает негативную реакцию?
16:35:44 06-02-2026
Если бы автобусы нормально ходили, то социальное напряжение было бы горазде ниже. Порядок наведите, пеньки.
17:57:59 06-02-2026
Да запретите сразу неапогоду и все! Вопрос решен.
12:01:20 07-02-2026
Гость (15:53:59 06-02-2026) Дорогой, в непогоду, таксист. Вы не за меня переживайте, я в... Вы не переживайте за таксистов будет непогода. Отключаем яндекс ставим шашку и по остановка и в 10 раз дороже везём опаздывающих и все норм, а народ сидит дома и тыкает в тел за дешево а машин нет
13:38:37 07-02-2026
Просят цены не завышать в непогоду, хорошо вопросов нет только когда спроса нету и поездки до сих пор пр 76-110рублей пусть тоже регулируют минимальную стоимость от 150 хотя бы,а то когда непогода так сразу жалуются что такие цены высокие и т.д Я сам с Волгограда и сейчас даже маршрутки проезд стоит 50р. хоть 1 остановку проехать с человека так ещё надо дойти до этой остановки и дождаться эту маршрутку.... В данный момент то на то и выходит, когда непогода цены выше на порядок но в обычные дни цены реально смешные, если повышенный спрос существенно урежут то и делайте мин, стоимость поездки 150р по району и все будут довольны...