Завышать цены таксистам при поездках в снегопад планируют запретить

В Госдуме предложили новые меры по регулированию цен

06 февраля 2026, 14:46, ИА Амител

Автомобиль такси / Фото: amic.ru, "Амител"

Депутаты Государственной Думы направили запросы в Министерство транспорта Российской Федерации и Федеральную антимонопольную службу с предложением установить потолок для роста цен на такси, обусловленного неблагоприятными погодными условиями. Информацию об этом передают "Известия".

Как следует из письма главы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, текущая система вариативной стоимости поездок в такси, автоматически реагирующая на повышенный спрос, технические неполадки или изменения дорожно-транспортной ситуации, ведет к существенному удорожанию услуг. По мнению парламентария, такая практика способствует нарастанию социального напряжения и вызывает негативную реакцию у граждан.

Нилов подчеркнул, что алгоритмы позволяют увеличивать стоимость поездок в разы по сравнению с первоначальными тарифами. Это создает неоправданно высокую финансовую нагрузку на население, особенно в тех случаях, когда такси является единственным доступным видом транспорта.