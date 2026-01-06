Путин поручил разработать льготные тарифы на такси для многодетных семей
В правительстве также подумают, как сделать перевозки доступнее для детей-инвалидов
06 января 2026, 14:39, ИА Амител
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства разработать меры по повышению доступности услуг такси для семей детьми. Это указано в списке поручений кабмину, опубликованному на сайте Кремля. А для многодетных семей глава государства и вовсе предложил разработать специальный льготный тариф.
Как конкретно будут делать такси более доступным для семей, где есть дети, пока непонятно: над этим по поручению Путина будут работать правительство и профильные ведомства. А вот в вопросе многодетных семей президент был более конкретен.
«Представить предложения по установлению для многодетных семей льготной стоимости перевозок (тарифов) легковым такси», – гласит один из пунктов перечня. Другой пункт касается детей-инвалидов. Согласно поручению президента, для них услуги такси тоже должны стать более доступными: как в плане цены, так и в плане технического оснащения машин.
Предложения правительства должны быть представлены Владимиру Путину до 1 июня 2026 года.
Напомним, в марте этого года вступит в силу нашумевший закон о локализации такси. Согласно документу, к работе в пассажирских перевозках будут допускать лишь автомобили с высокой степенью локализации – те, которые произведены или собраны в России. Впрочем, эксперты опасаются, что новые меры могут лишь подстегнуть цены и устроить хаос на рынке такси. Подробнее читайте в нашем материале.
14:49:04 06-01-2026
А ничего у многодетных не треснет? ОТ есть!
14:54:29 06-01-2026
Такое ощущение что в РФ работают только двое. Путин и Бастрыкин. Без низ дела с места не двигаются.
19:58:07 06-01-2026
Гость (14:54:29 06-01-2026) Такое ощущение что в РФ работают только двое. Путин и Бастры...
Потрясающая наивность
15:04:00 06-01-2026
А у нас есть государственные такси?
Дайте многодетным талоны на такси.
17:33:49 06-01-2026
За чей счёт? Таксиста или других пассажиров?
09:17:15 07-01-2026
Гость (17:33:49 06-01-2026) За чей счёт? Таксиста или других пассажиров?...
А как вы думаете? Это как в маршрутках. Зашли две мамаши, у каждой по трое детей. Из зоопарка ехали. Усадили на все места, а на выходе заплатили только за себя. Дети не достигли 7 лет. То есть, ехали 8 человек, оплата только за двоих. Вот и вся арифметика.
05:01:10 07-01-2026
Это сколькоо детских кресел теперь должно быть у таксиста чтобы инетштрафанули ???
13:36:42 07-01-2026
Разницу за льготный тариф таксисту компенсирует бюджет? Или они будут заниматься благотворительностью?
17:26:44 08-01-2026
Забавно, как собираются улучшить демографию страны, используя конечные остатки обывателей?
14:33:42 07-01-2026
Перевозка детей до 7 лет в автобусе зависит от типа рейса: в городских/пригородных — бесплатно без места (на руках), но можно купить билет со скидкой 50% до 12 лет. В междугородних — бесплатно до 5 лет (на руках, один ребенок на пассажира), старше — со скидкой (до 12 лет), или по полной цене с отдельным местом.
Если не хочется везти ребёнка на руках или это не разрешает перевозчик, можно купить ему билет на отдельное место со скидкой 50%. Такой тариф действует для детей до 12 лет — за тех, кто старше, платят полную стоимость. Один пассажир может купить билет со скидкой 50% только двум детям
Так что те мамаши хапужницы, а водителю и кондуктору надо правила знать и листок с правилами прилепить на окно поверх рекламы, которыми всё залеплено.
12:42:52 08-01-2026
Провоцирут еще большую нелюбовь к многодетным? На кого работают, прикрываясь словами о семейных ценностях?