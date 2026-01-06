Путин поручил разработать льготные тарифы на такси для многодетных семей

В правительстве также подумают, как сделать перевозки доступнее для детей-инвалидов

06 января 2026, 14:39, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства разработать меры по повышению доступности услуг такси для семей детьми. Это указано в списке поручений кабмину, опубликованному на сайте Кремля. А для многодетных семей глава государства и вовсе предложил разработать специальный льготный тариф.

Как конкретно будут делать такси более доступным для семей, где есть дети, пока непонятно: над этим по поручению Путина будут работать правительство и профильные ведомства. А вот в вопросе многодетных семей президент был более конкретен.

«Представить предложения по установлению для многодетных семей льготной стоимости перевозок (тарифов) легковым такси», – гласит один из пунктов перечня. Другой пункт касается детей-инвалидов. Согласно поручению президента, для них услуги такси тоже должны стать более доступными: как в плане цены, так и в плане технического оснащения машин.

Предложения правительства должны быть представлены Владимиру Путину до 1 июня 2026 года.

Напомним, в марте этого года вступит в силу нашумевший закон о локализации такси. Согласно документу, к работе в пассажирских перевозках будут допускать лишь автомобили с высокой степенью локализации – те, которые произведены или собраны в России. Впрочем, эксперты опасаются, что новые меры могут лишь подстегнуть цены и устроить хаос на рынке такси. Подробнее читайте в нашем материале.