Названа опасность для организма при резких переходах от морозов к оттепели и обратно

Новосибирский врач посоветовала при таких «качелях» принимать успокоительные средства и контрастный душ

10 января 2023, 18:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Медицинский директор сети многопрофильных клиник в Новосибирске Татьяна Овсянникова рассказала «КП-Новосибирск», как на людей влияют погодные качели.

Овсянникова напомнила, что резкие перепады температур связаны с изменением атмосферного давления, а его колебания влияют на организм человека — уменьшается количество кислорода в атмосфере.

«Это приводит к проблемам у людей с кислородной недостаточностью, сердечно-сосудистыми заболеваниями, у тех, кто перенёс инсульты, инфаркты. У сердечников начинаются перепады артериального давления, учащается сердцебиение, появляется боль в области сердца. У гипертоников также учащается сердцебиение, начинает болеть голова. В период понижения атмосферного давления их состояние улучшается, а вот у гипотоников, наоборот, ухудшается», — пояснила медик.

Кроме того, перепады температур влияют и на психологическое состояние. Например, метеозависимые люди могут ощущать слабость, усталость, сонливость, головную боль и даже потерять аппетит.

Овсянникова посоветовала во время погодных качелей принимать лёгкие успокоительные средства и контрастный душ, а также делать расслабляющий массаж головы и шеи.