Синоптики поделились прогнозом погоды

19 июля 2026, 06:00, ИА Амител

Дождь в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае 19 июля ожидается жаркая, но дождливая погода, сообщили в региональном Гидрометцентре.

Днем температура составит от +29 до +34 градусов. Ожидаются кратковременные дожди и грозы. Утром возможен туман.

Поднимется западный ветер, его скорость составит 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с.