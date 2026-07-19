Жара и дожди. Какую погоду ждать в Алтайском крае 19 июля
Синоптики поделились прогнозом погоды
19 июля 2026, 06:00, ИА Амител
Дождь в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Алтайском крае 19 июля ожидается жаркая, но дождливая погода, сообщили в региональном Гидрометцентре.
Днем температура составит от +29 до +34 градусов. Ожидаются кратковременные дожди и грозы. Утром возможен туман.
Поднимется западный ветер, его скорость составит 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с.
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