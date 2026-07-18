Синоптики сделали новый прогноз

18 июля 2026, 20:30, ИА Амител

Сильный дождь в Барнауле / Фото: amic.ru

Несколько дней в Алтайском крае будет дождливая погода, сообщили в региональном Гидрометцентре.

«Дневная температура с 19 по 21 июля составит от +26 до +34 градусов. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы», — передают синоптики.

В воскресенье утром возможен туман, поднимется западный ветер, 5–10 м/с, местами порывы достигнут 15 м/с.

В понедельник и во вторник туман не прогнозируют. В эти дни ветер будет восточным, 3–8 м/с местами порывы до 14 м/с.