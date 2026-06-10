Жара может привести к инсульту. Первые тревожные признаки

Особенно жаркий период опасен для людей с гипертонией

10 июня 2026, 17:35, ИА Амител

Инсульт / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Во время летнего зноя возрастает риск инсульта. Но есть признаки, по которым можно распознать угрозу и спасти человеку жизнь, рассказали в Краевой клинической больнице скорой медпомощи № 2 им. З. С. Баркагана.

«В жару организм теряет жидкость, кровь густеет, нагрузка на сердце и сосуды возрастает. Давление начинает "плясать": может резко падать или скакать вверх. Это прямой путь к гипертоническому кризу, инфаркту или инсульту», — пишет пресс-центр клиники.

Зной больше всего опасен для людей с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как обезопасить себя в жару?

Не выходите на улицу в пик солнцепека (с 12:00 до 16:00).

Если у вас сердечная недостаточность, объем жидкости нужно согласовывать с врачом. Избыток воды может вызвать отеки и одышку, а недостаток — привести к тромбозам.

Пейте воду маленькими глотками (если врач не ограничивал жидкость). Без сладкой газировки и алкоголя.

Не отменяйте лекарства самостоятельно. В жару схема лечения корректируется только врачом.

Носите светлую одежду и головной убор.

Избегайте резких перепадов температур. Не ныряйте в ледяную воду.

Уменьшите количество соли в рационе — она задерживает жидкость в организме и создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды.

Как распознать инсульт?

Распознать инсульт можно с помощью памятки "Удар".