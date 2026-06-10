Жара может привести к инсульту. Первые тревожные признаки
Особенно жаркий период опасен для людей с гипертонией
10 июня 2026, 17:35, ИА Амител
Инсульт / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Во время летнего зноя возрастает риск инсульта. Но есть признаки, по которым можно распознать угрозу и спасти человеку жизнь, рассказали в Краевой клинической больнице скорой медпомощи № 2 им. З. С. Баркагана.
«В жару организм теряет жидкость, кровь густеет, нагрузка на сердце и сосуды возрастает. Давление начинает "плясать": может резко падать или скакать вверх. Это прямой путь к гипертоническому кризу, инфаркту или инсульту», — пишет пресс-центр клиники.
Зной больше всего опасен для людей с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Как обезопасить себя в жару?
- Не выходите на улицу в пик солнцепека (с 12:00 до 16:00).
- Если у вас сердечная недостаточность, объем жидкости нужно согласовывать с врачом. Избыток воды может вызвать отеки и одышку, а недостаток — привести к тромбозам.
- Пейте воду маленькими глотками (если врач не ограничивал жидкость). Без сладкой газировки и алкоголя.
- Не отменяйте лекарства самостоятельно. В жару схема лечения корректируется только врачом.
- Носите светлую одежду и головной убор.
- Избегайте резких перепадов температур. Не ныряйте в ледяную воду.
- Уменьшите количество соли в рационе — она задерживает жидкость в организме и создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды.
Как распознать инсульт?
Распознать инсульт можно с помощью памятки "Удар".
- "У" — Улыбка. Попросите человека улыбнуться. При инсульте улыбка кривая.
- "Д" — Движение. Попросите поднять обе руки. Одна не поднимется или будет слабой.
- "А" — Артикуляция. Попросите сказать простую фразу. Речь станет невнятной.
- "Р" — Решение. Если есть хотя бы один признак инсульта, нужно срочно звонить по номеру 103.
23:33:33 10-06-2026
Для чего эта статья? Я неделю доказывал врачу в поликлинике и три раза скорую вызывал в сентябре 2010 года когда у меня случился геморрогический инсульт (кровоизлияние в мозг). Обычно в течении суто умирают слабые люди от него. Да и не слабые тоже. Неимоверные головные боли были. Врач до сих пор в поликлинике работает эта.
13:43:02 11-06-2026
Гость (23:33:33 10-06-2026) Для чего эта статья? Я неделю доказывал врачу в поликлинике ... вы просто странная. врача смените!! позвоните в скорую проконсультируйтесь!! вам никто не поможет кроме ВАС самой!!! врач какой-то один типа виноват и поэтому вы решили помереть ей назло?! супер-решение, продолжайте
13:43:26 11-06-2026
Гость (23:33:33 10-06-2026) Для чего эта статья? Я неделю доказывал врачу в поликлинике ... платный профессор терапевт от 1200 р ! вы чего там