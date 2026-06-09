Особенно опасен резкий подъем для людей, спящих менее семи часов в сутки, и тех, у кого уже есть проблемы с сердечно-сосудистой системой

09 июня 2026, 17:48, ИА Амител

Будильник / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Резкое пробуждение от звонка будильника может негативно сказаться на организме, вызывая головокружение и даже сердечно-сосудистые проблемы у людей с предрасположенностью к таким заболеваниям. Врач-невролог Ирина Завалко в интервью изданию "Абзац" отметила, что внезапное вставание после сна увеличивает риск инфаркта и инсульта, а также ухудшает общее самочувствие.

«Резкое пробуждение и немедленное вставание — это стресс для организма. Для людей в возрасте 30–40 лет это обычно неопасно, но у молодых могут возникнуть головокружения, приводящие к падениям. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно при изменениях в сосудах, рискуют столкнуться с инфарктом или инсультом», — добавила она.

Резкое пробуждение также может вызвать ортостатическую гипотензию — резкое падение артериального давления при переходе из горизонтального положения в вертикальное. Организм после сна еще не готов к активным движениям, и это особенно актуально. Врач подчеркнула, что ортостатическая гипотензия — наиболее частое последствие резкого подъема.

«Резкое пробуждение негативно влияет на самочувствие в течение всего дня. Люди могут просыпаться в состоянии сонной инерции, когда сознание еще не полностью включилось, что замедляет мыслительные процессы и нарушает координацию. Это может привести к забывчивости или снижению продуктивности в утренние часы», — пояснила врач.

Чтобы уменьшить негативные последствия, Завалко рекомендует вставать медленно: сначала сесть, выполнить упражнения, покрутить руками и ногами, а затем аккуратно встать. Это поможет организму адаптироваться и снизит вероятность проблем.

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