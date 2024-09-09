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"Ждите в гости". Медведев пожелал удачи Турчаку в новой должности главы Алтая

С 6 по 8 сентября в России прошли выборы различного уровня, избирали в том числе глав в 21 регионе

09 сентября 2024, 09:30, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Кадр из видео: vk.com/dm
Дмитрий Медведев / Кадр из видео: vk.com/dm

Дмитрий Медведев пожелал успехов Андрею Турчаку в должности главы Республики Алтай, сообщает телеграм-канал "Вы слушали Маяк".

"Успехов в новой для вас должности, но теперь на родной земле – в Республике Алтай. Ждите в гости, приедем, посмотрим, как вы там освоились, как вы работаете", – сказал зампред Совбеза.

С 6 по 8 сентября в России прошли выборы различного уровня. Избирали в том числе губернаторов в 21 регионе. 

Согласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, врио главы Республики Алтай Андрей Турчак набрал 74,09% голосов.

Дмитрий Медведев Политика Республика Алтай Андрей Турчак
Читайте также в сюжете: Выборы в Алтайском крае и Республике Алтай - 2024

Комментарии 1

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Гость

10:09:06 09-09-2024

За одно и в Санниково заедь.
Там одна старуха заждалась Митю.

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