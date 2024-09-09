"Ждите в гости". Медведев пожелал удачи Турчаку в новой должности главы Алтая

Дмитрий Медведев пожелал успехов Андрею Турчаку в должности главы Республики Алтай, сообщает телеграм-канал "Вы слушали Маяк".

"Успехов в новой для вас должности, но теперь на родной земле – в Республике Алтай. Ждите в гости, приедем, посмотрим, как вы там освоились, как вы работаете", – сказал зампред Совбеза.