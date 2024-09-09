"Ждите в гости". Медведев пожелал удачи Турчаку в новой должности главы Алтая
С 6 по 8 сентября в России прошли выборы различного уровня, избирали в том числе глав в 21 регионе
09 сентября 2024, 09:30, ИА Амител
Дмитрий Медведев / Кадр из видео: vk.com/dm
Дмитрий Медведев пожелал успехов Андрею Турчаку в должности главы Республики Алтай, сообщает телеграм-канал "Вы слушали Маяк".
"Успехов в новой для вас должности, но теперь на родной земле – в Республике Алтай. Ждите в гости, приедем, посмотрим, как вы там освоились, как вы работаете", – сказал зампред Совбеза.
С 6 по 8 сентября в России прошли выборы различного уровня. Избирали в том числе губернаторов в 21 регионе.
Согласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, врио главы Республики Алтай Андрей Турчак набрал 74,09% голосов.
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10:09:06 09-09-2024
За одно и в Санниково заедь.
Там одна старуха заждалась Митю.