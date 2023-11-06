Женщина и ребенок погибли в ДТП с полным школьным автобусом в Челябинской области

Авария произошла около 14:00 на трассе Черновское — Кундравы

06 ноября 2023, 22:23, ИА Амител

Фото: "360"

Школьный автобус попал в аварию с легковым автомобилем в Челябинской области, в результате столкновения погибли женщина и ребенок. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Челябинску.

Авария произошла около 14:00 на трассе Черновское – Кундравы. 32-летняя женщина за рулем ВАЗ-21099 допустила занос и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом ПАЗ. На месте аварии погибла водитель и ее семилетний ребенок. В автобусе находились 18 детей и пятеро взрослых, никто не пострадал. На место аварии выехали три члена экипажа ГИБДД.

Начата проверка по факту происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".