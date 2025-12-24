Женщина выиграла суд у пенсионерки, продавшей квартиру по "схеме Долиной" в Петербурге
Суд обязал бывшую владелицу освободить жилье и выплатить 300 тысяч рублей почти за два года незаконного проживания
24 декабря 2025, 13:35, ИА Амител
В Петербурге завершилось судебное разбирательство по делу о продаже квартиры по так называемой "схеме Долиной". Красногвардейский районный суд встал на сторону покупательницы, отказав пенсионерке в признании сделки недействительной, хотя та утверждала, что стала жертвой мошенников, сообщает объединенная пресс-служба судов.
В декабре 2023 года пенсионерка продала квартиру, получила деньги и официально оформила сделку. Стороны подписали дополнительный договор найма сроком всего на четыре дня, после которых продавец обязалась съехать. Однако женщина осталась в квартире и прожила там почти два года – вплоть до ноября 2025-го.
В суде пенсионерка настаивала, что действовала под влиянием аферистов и считала сделку фиктивной, а полученные средства по их указанию перевела неизвестным лицам. По данному эпизоду действительно возбуждено уголовное дело, и она признана потерпевшей.
Однако покупательница доказала, что не имеет отношения к мошенникам. Суд установил, что на момент сделки пенсионерка действовала осознанно, добровольно подписывала все документы и не была ограничена в дееспособности.
В результате суд отказал в иске о признании сделки недействительной, обязал женщину освободить квартиру и взыскал с нее в пользу покупательницы 300 тысяч рублей в качестве компенсации почти за два года незаконного проживания.
13:59:01 24-12-2025
Наверное тоже была против Долиной, поддерживала Лурье.
14:24:12 24-12-2025
В декабре 2023 года --- причем здесь Долина, которая в 2023 еще ничего не делала. Получается схема то имени этой пенсионерки. Вот ее и нашли
09:13:39 25-12-2025
Гость (14:24:12 24-12-2025) В декабре 2023 года --- причем здесь Долина, которая в 2023 ... нулевой пациент
17:35:33 26-12-2025
Да ни одна из них не первая, и наверное не последняя. Но мне всегда искренне жаль обманутых людей.