Женщина выиграла суд у пенсионерки, продавшей квартиру по "схеме Долиной" в Петербурге

Суд обязал бывшую владелицу освободить жилье и выплатить 300 тысяч рублей почти за два года незаконного проживания

24 декабря 2025, 13:35, ИА Амител

Ключи / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В Петербурге завершилось судебное разбирательство по делу о продаже квартиры по так называемой "схеме Долиной". Красногвардейский районный суд встал на сторону покупательницы, отказав пенсионерке в признании сделки недействительной, хотя та утверждала, что стала жертвой мошенников, сообщает объединенная пресс-служба судов.

В декабре 2023 года пенсионерка продала квартиру, получила деньги и официально оформила сделку. Стороны подписали дополнительный договор найма сроком всего на четыре дня, после которых продавец обязалась съехать. Однако женщина осталась в квартире и прожила там почти два года – вплоть до ноября 2025-го.

В суде пенсионерка настаивала, что действовала под влиянием аферистов и считала сделку фиктивной, а полученные средства по их указанию перевела неизвестным лицам. По данному эпизоду действительно возбуждено уголовное дело, и она признана потерпевшей.

Однако покупательница доказала, что не имеет отношения к мошенникам. Суд установил, что на момент сделки пенсионерка действовала осознанно, добровольно подписывала все документы и не была ограничена в дееспособности.

В результате суд отказал в иске о признании сделки недействительной, обязал женщину освободить квартиру и взыскал с нее в пользу покупательницы 300 тысяч рублей в качестве компенсации почти за два года незаконного проживания.